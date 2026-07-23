تكامل مؤسسي للدولة.. رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية بالمطارات الداخلية والطرق المؤدية إليها

شهد الدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الطيران المدني، ممثلة في الشركة المصرية للمطارات، ووزارة النقل، ممثلة فى الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، لتنفيذ أعمال مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتكامل بين وزارات الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من أصول الدولة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقد قام بالتوقيع كل من الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والمهندس صبحي ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.

وأكد الجانبان أن البروتوكول يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الشركة المصرية للمطارات في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات التابعة لها وتنفيذ خطط التحديث المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن توقيع البروتوكول يجسد توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات الوطنية، وترسيخ التكامل بين مؤسساتها، بما يضمن تنفيذ مشروعات تنموية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ويعزز جاهزية المطارات المصرية لمواكبة النمو المتسارع في حركة النقل الجوي.

وقال وزير الطيران المدني إن تطوير المطارات يمثل أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الوزارة، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به المطارات في دعم حركة النقل الجوي والسياحة والتجارة والاستثمار، باعتبارها واجهة حضارية واقتصادية للدولة، موضحًا أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة ترتكز على تحديث البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطبيق أحدث النظم والتقنيات، بما يعزز القدرة الاستيعابية للمطارات، ويرفع جاهزيتها التشغيلية، ويزيد من تنافسيتها، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الحفني أن الشراكة مع مؤسسات الدولة تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل المؤسسي، وتعكس الثقة في القدرات الوطنية وما تمتلكه من خبرات فنية وهندسية متخصصة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وترسيخ مبادئ الاستدامة، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة طيران مدني حديثة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة.