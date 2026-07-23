سفيرة البحرين تهنئ مصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة

أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات البحرينية المصرية تشهد تطورًا مستمرًا على كافة الأصعدة مستندةً إلى أسسٍ راسخة من التعاون والتنسيق المشترك.



وأشارت إلى أن ما يجمع البلدين الشقيقين يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تحظى برعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأعربت عن أطيب تهانيها لجمهورية مصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، متمنيةً لجمهورية مصر العربية دوام التقدم والنماء وأن يديم الله عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأضافت أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا متواصلًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، مدعومةً بآليات التعاون المشترك والتنسيق الوثيق بين البلدين، بما يعزز المصالح المتبادلة، ويفتح آفاقًا أرحب للشراكة، ويجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي.

وأشادت بما تشهده جمهورية مصر العربية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من مسيرة تنموية طموحة، شملت تنفيذ مشروعات وطنية واستراتيجية كبرى، عززت من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، ورفعت من كفاءة بنيتها التحتية، بما يعكس رؤية قيادية تستشرف المستقبل وتستند إلى التخطيط الاستراتيجي والتنمية الشاملة.