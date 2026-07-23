مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل احترافه في البرتغال

كشف مجدي عبدالغني نحم الكرة المصرية عن تفاصيل عرض احتراهدفه في البرتغاله عام 88.

وأكد مجدي عبدالغني في لقاء صحفي “سنة 88 جالي عقد احتراف في البرتغال بـ 3 الاف دولار في الشهر وخدت مقدم عقد 25 ألف دولار توتو على كبوتو، بعد اول سنة بقيت هداف الفرقة ومعبود الجماهير ومكنتش باخد مخالفات رغم إن مفيش في اوروبا كده ولو ابوك رئيس الجمهورية يدوك مخالفة، وقتها كنا بنكسب فاشتريت شقة هناك من مكافآت الفوز بعيدا عن المرتب، مضلعتنيش”

وأضاف “وبعد تاني سنة دي قعدت مع رئيس النادي وشرطت عليه يزودني، المفروض أول سنة تلاتة الاف وتاني سنة اربعة، بس انا اول سنة هداف الفرقة والنجم والفرعون، فروحت لرئيس النادي قلتله انا ابويا مرتاح ومعاه أملاك لو مزودتنيش هنزل مصر ومش هتشوفني تاني، ما احنا شعب نمرود بقى، فوافق يديني 5 آلاف وبعد كأس العالم والجون اللي جبته بقيت اخد 10 آلاف دولار، كانت فلوس كتير أوي مش عارف اوديهم فين، والحمد لله خلتهم دولار زي ما هما من وهو لسه ب 4 جنيه وموجودين معايا لحد دلوقتي.”