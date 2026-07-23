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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليبيا تقلب تأخرها أمام الجزائر إلى فوز مثير في بطولة أفريقيا للناشئين للكرة الطائرة

منتخب ليبيا
منتخب ليبيا
عبدالله هشام

حقق منتخب ليبيا للناشئين تحت 18 سنة فوزًا مثيرًا على نظيره الجزائري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة أفريقيا للناشئين تحت 18 سنة للكرة الطائرة، والتي يستضيفها نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026.

وبدأ المنتخب الجزائري المباراة بقوة، حيث حسم الشوط الأول بنتيجة 25-18، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بالفوز 27-25، ليتقدم بشوطين دون مقابل.

لكن المنتخب الليبي نجح في العودة إلى أجواء اللقاء، بعدما حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-20، ثم فاز بالشوط الرابع 26-24، ليفرض اللجوء إلى الشوط الخامس والفاصل.

وفي الشوط الحاسم، واصل المنتخب الليبي تألقه، وتمكن من حسمه بنتيجة 15-11، ليحقق فوزًا مستحقًا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بعد عودة قوية عكست عزيمة لاعبيه وإصرارهم على قلب النتيجة وحصد الفوز في افتتاح مشوارهم بالبطولة

منتخب ليبيا منتخب ليبيا للناشئين الجزائري المنتخب الجزائري نادي بايونيرز بطولة أفريقيا للناشئين

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