ليبيا تقلب تأخرها أمام الجزائر إلى فوز مثير في بطولة أفريقيا للناشئين للكرة الطائرة

حقق منتخب ليبيا للناشئين تحت 18 سنة فوزًا مثيرًا على نظيره الجزائري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة أفريقيا للناشئين تحت 18 سنة للكرة الطائرة، والتي يستضيفها نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026.

وبدأ المنتخب الجزائري المباراة بقوة، حيث حسم الشوط الأول بنتيجة 25-18، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بالفوز 27-25، ليتقدم بشوطين دون مقابل.

لكن المنتخب الليبي نجح في العودة إلى أجواء اللقاء، بعدما حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-20، ثم فاز بالشوط الرابع 26-24، ليفرض اللجوء إلى الشوط الخامس والفاصل.

وفي الشوط الحاسم، واصل المنتخب الليبي تألقه، وتمكن من حسمه بنتيجة 15-11، ليحقق فوزًا مستحقًا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بعد عودة قوية عكست عزيمة لاعبيه وإصرارهم على قلب النتيجة وحصد الفوز في افتتاح مشوارهم بالبطولة