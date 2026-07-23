قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدد ركعات صلاة الضحى الصحيح.. أقلها وأكثرها وأفضل وقت لأدائها
جامعة العاصمة تحصد أعلى تقييمات المجلس الأعلى للجامعات لعدد من مجلاتها العلمية
هايدي الشابوري: أسرتي خيرتني بين الزواج والتنازل عن ميراثي
رسالة عربية إلى برلين.. الاعتراف بفلسطين ضرورة والأونروا على حافة أزمة تمويل
إعلام إيراني: قصف أمريكي يستهدف موقعًا عسكريًا في جاسك
أيرلندا.. العثور على بقايا 99 رضيعًا خلال أعمال تنقيب في ملجأ كاثوليكي سابق
طائرة إنذار مبكر أمريكية تعلن حالة طوارئ بإشارة 7700.. ماذا يحدث؟
تحذير عاجل للمواطنين.. موجة حارة تضرب البلاد وأطباء يكشفون مخاطر الشمس
الطب الشرعي يبحث عن هوية أشلاء سيدة داخل شقة محامية بالإسكندرية.. هل كانت والدتها؟
ملابس وألفاظ غير لائقة.. تفاصيل حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
دعاء الصباح المستجاب للرزق مكتوب.. أفضل الأدعية لجلب البركة وتيسير الرزق مع أذكار الصباح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم السنغال السابق: منتخب مصر أثبت مكانته بين الكبار في كأس العالم.. وصلاح يُستغل بأفضل طريقة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أشاد فرديناند كولي، نجم منتخب السنغال ونادي بارما الإيطالي السابق، بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "الفراعنة" كانوا من أبرز المنتخبات الأفريقية في البطولة، واستحقوا الإشادة بعد الأداء القوي الذي ظهروا به أمام كبار المنتخبات.

وقال كولي، في حواره عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"منتخب مصر قدم مباريات مميزة في كأس العالم، ومثّل القارة الأفريقية بصورة مشرفة، بفضل فريق منسجم ولاعبين يقاتلون داخل الملعب ويبذلون جهدًا كبيرًا، ويشكلون صعوبة حقيقية حتى أمام أقوى المنتخبات."

وأضاف: "لذلك، حضر منتخب مصر بقوة في البطولة، ونجح في التأهل إلى الدور الثاني بسهولة، وأوجه التهنئة إلى مصر التي تثبت دائمًا حضورها في كبرى المنافسات الدولية."

وأكمل: "ذكرياتي أمام منتخب مصر مليئة بالمشاعر، لأن مواجهته في بداية الألفية كانت تعني مواجهة أعظم منتخب في أفريقيا آنذاك، الفريق الذي كان يهيمن على البطولات القارية. ولا أنسى المباراة التي لعبناها في القاهرة أمام أكثر من 120 ألف متفرج، وخسرناها بهدف دون رد، وشعرنا وقتها أن حلم التأهل إلى كأس العالم قد انتهى، وكانت من أكثر اللحظات صعوبة في مسيرتي رغم الأجواء الجماهيرية الرائعة."

وأردف:"محمد صلاح يُوظف حاليًا بصورة ممتازة من مدربه، فهو قائد بالفطرة وموهبة استثنائية. كما أن المنتخب المصري يضم لاعبين مميزين مثل إمام عاشور وعمر مرموش، إلى جانب قوة هجومية كبيرة ودفاع صلب، ولذلك استحق هذا الظهور المشرف في كأس العالم."

وتحدث كولي عن مستقبل قائد منتخب مصر، قائلًا: "أعتقد أن الدوري السعودي قد يكون الوجهة المقبلة لمحمد صلاح، وإذا انتقل إليه فسيُستقبل استقبال الملوك، كما حدث مع ساديو ماني وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، وستكون صفقة استثنائية بكل المقاييس."

كما تطرق إلى العلاقة بين صلاح وساديو ماني، مؤكدًا: "الثنائي صنع نجاحًا كبيرًا مع ليفربول لسنوات طويلة، ورغم أن طريقهما افترق اليوم، فإن ما تردد عن خلافات بينهما يبقى أمرًا طبيعيًا يحدث في أي غرفة ملابس، ولا يقلل أبدًا مما قدماه معًا."

واختتم كولي تصريحاته قائلًا:"المنتخبات الأفريقية قدمت صورة مشرفة في كأس العالم 2026، خاصة مصر وغانا والرأس الأخضر والمغرب والكونغو، بينما لم تحقق السنغال والجزائر وتونس ما كان منتظرًا منها. أنا مؤمن بأن الكرة الأفريقية تطورت كثيرًا، وأرى أن القارة تمتلك الجودة والمواهب التي تؤهل أحد منتخباتها للوصول إلى نهائي كأس العالم في المستقبل."

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم

قرار عاجل من مفوضية الدستورية بشأن دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

أرشيفية

العثور على أشلاء سيدة داخل شقة بسيدي بشر.. وتحقيقات مكثفة لكشف الجريمة

منتخب مصر

ترانسفير ماركت يضع مصر ضمن أفضل منتخبات كأس العالم 2026 بجوار إسبانيا

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

ترشيحاتنا

الهند بوابة جامعة بورسعيد للعالمية

تبادل طلابي ومشروعات بحثية.. الهند بوابة جامعة بورسعيد إلى العالمية

ديوان محافظة الوادي الجديد

موجز أخبار الوادي الجديد.. حملة مكثفة لرفع الإشغالات بباريس.. وقافلة طبية مجانية متعددة التخصصات

مدير صندوق مكتبات مصر العامة ونائب محافظ بورسعيد يفتتحان الدورة التاسعة لمعرض بورسعيد للكتاب

بمشاركة 60 دار نشر.. افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض بورسعيد للكتاب

بالصور

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

بملابس جريئة.. جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

باربى.. هنا الزاهد تلفت الانتباه بأنوثتها

هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها
هنا الزاهد تلفت الانتباه بإنوثتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد