نجم السنغال السابق: منتخب مصر أثبت مكانته بين الكبار في كأس العالم.. وصلاح يُستغل بأفضل طريقة

أشاد فرديناند كولي، نجم منتخب السنغال ونادي بارما الإيطالي السابق، بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "الفراعنة" كانوا من أبرز المنتخبات الأفريقية في البطولة، واستحقوا الإشادة بعد الأداء القوي الذي ظهروا به أمام كبار المنتخبات.

وقال كولي، في حواره عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"منتخب مصر قدم مباريات مميزة في كأس العالم، ومثّل القارة الأفريقية بصورة مشرفة، بفضل فريق منسجم ولاعبين يقاتلون داخل الملعب ويبذلون جهدًا كبيرًا، ويشكلون صعوبة حقيقية حتى أمام أقوى المنتخبات."

وأضاف: "لذلك، حضر منتخب مصر بقوة في البطولة، ونجح في التأهل إلى الدور الثاني بسهولة، وأوجه التهنئة إلى مصر التي تثبت دائمًا حضورها في كبرى المنافسات الدولية."

وأكمل: "ذكرياتي أمام منتخب مصر مليئة بالمشاعر، لأن مواجهته في بداية الألفية كانت تعني مواجهة أعظم منتخب في أفريقيا آنذاك، الفريق الذي كان يهيمن على البطولات القارية. ولا أنسى المباراة التي لعبناها في القاهرة أمام أكثر من 120 ألف متفرج، وخسرناها بهدف دون رد، وشعرنا وقتها أن حلم التأهل إلى كأس العالم قد انتهى، وكانت من أكثر اللحظات صعوبة في مسيرتي رغم الأجواء الجماهيرية الرائعة."

وأردف:"محمد صلاح يُوظف حاليًا بصورة ممتازة من مدربه، فهو قائد بالفطرة وموهبة استثنائية. كما أن المنتخب المصري يضم لاعبين مميزين مثل إمام عاشور وعمر مرموش، إلى جانب قوة هجومية كبيرة ودفاع صلب، ولذلك استحق هذا الظهور المشرف في كأس العالم."

وتحدث كولي عن مستقبل قائد منتخب مصر، قائلًا: "أعتقد أن الدوري السعودي قد يكون الوجهة المقبلة لمحمد صلاح، وإذا انتقل إليه فسيُستقبل استقبال الملوك، كما حدث مع ساديو ماني وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، وستكون صفقة استثنائية بكل المقاييس."

كما تطرق إلى العلاقة بين صلاح وساديو ماني، مؤكدًا: "الثنائي صنع نجاحًا كبيرًا مع ليفربول لسنوات طويلة، ورغم أن طريقهما افترق اليوم، فإن ما تردد عن خلافات بينهما يبقى أمرًا طبيعيًا يحدث في أي غرفة ملابس، ولا يقلل أبدًا مما قدماه معًا."

واختتم كولي تصريحاته قائلًا:"المنتخبات الأفريقية قدمت صورة مشرفة في كأس العالم 2026، خاصة مصر وغانا والرأس الأخضر والمغرب والكونغو، بينما لم تحقق السنغال والجزائر وتونس ما كان منتظرًا منها. أنا مؤمن بأن الكرة الأفريقية تطورت كثيرًا، وأرى أن القارة تمتلك الجودة والمواهب التي تؤهل أحد منتخباتها للوصول إلى نهائي كأس العالم في المستقبل."