جامعة عين شمس تعلن أسماء الطلاب المؤهلين للتصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة 2026

اختتمت أعمال التصفيات النهائية على مستوى الكليات لاختيار الطلاب المرشحين لتمثيل الجامعة في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة (الموسم الخامس 2026)، وذلك بقاعة الأنشطة الطلابية.

جاء ذلك، في إطار إهتمام جامعة عين شمس بدعم الثقافة وتنمية الوعي المعرفي لدى طلابها، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم زكي المنسق العام للمشروع الوطني للقراءة بجامعة عين شمس.

واتسمت التصفيات بمستوى علمي وثقافي رفيع، عكس ما يتمتع به طلاب جامعة عين شمس من تميز في القراءة والتحصيل المعرفي، حيث أشادت لجان التحكيم بالمستوى المتميز للمشاركين، وما قدموه من أداء يعكس ثقافة واسعة وشغفًا حقيقيًا بالقراءة.

وجاءت نتائج الطلاب المؤهلون للتصفيات النهائية على مستوى الجامعة كالتالي:

وردة جمال إمام خليل – كلية البنات. منار خليفة حسين عبدالعال – كلية البنات. سحر سعيد عبدالعزيز عبد الرازق سنجر – كلية البنات. أمنية محمود محمد فوزي – دراسات عليا بكلية التربية للطفولة المبكرة. جنا محمد عباس – كلية الحاسبات والمعلومات. سماء علاء محمد عبدالعزيز – كلية الطب. محمد هشام سيد محمد – كلية الطب. مريم أحمد محمد عبد المنعم – كلية الطب. ندى علي عياد – كلية الطب. منة الله أشرف محمد حسن – كلية الهندسة. أحمد محمود عبد الله محمد – كلية الألسن. هدير كريم عبده سليمان طه – كلية الألسن. ريهام هشام محروس إسماعيل علي – كلية الألسن. شمس جمال رضوان يوسف – كلية الزراعة. بسملة محمد عكاشة – كلية الزراعة.

أعربت مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، الجهة المنظمة للمشروع الوطني للقراءة، عن بالغ وتقديرها لجامعة عين شمس على حسن التنظيم والالتزام، مثمنةً الدعم الكبير الذي قدمته إدارة الجامعة لإنجاح أعمال التصفيات، بما يعزز مكانة الجامعة بوصفها إحدى الجامعات الرائدة في دعم المشروعات الوطنية الهادفة إلى بناء الإنسان وصناعة المعرفة.