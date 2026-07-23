قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 48 ساعة.. الأهلي يعلن ضم الجزائري منصف بقرار
إعلام إيراني: هجوم صاروخي يستهدف نقطة في محيط مدينة أنديمشك
ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية
جامعة عين شمس تعلن أسماء الطلاب المؤهلين للتصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة 2026
جمال عبد الجواد: الصراع الأمريكي الإيراني المعركة الرئيسية داخل المنطقة
متى تكون المعاملة بفيزا المشتريات ربا محرم ؟.. أزهري يحسم الجدل
هواتف قابلة للطي وساعات بقدرات جديدة.. كل ما أعلنت عنه سامسونج في Galaxy Unpacked 2026
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران واستهداف مواقع عسكرية
عدد ركعات صلاة الضحى الصحيح.. أقلها وأكثرها وأفضل وقت لأدائها
جامعة العاصمة تحصد أعلى تقييمات المجلس الأعلى للجامعات لعدد من مجلاتها العلمية
هايدي الشابوري: أسرتي خيرتني بين الزواج والتنازل عن ميراثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال عبد الجواد: الصراع الأمريكي الإيراني المعركة الرئيسية داخل المنطقة

الولايات المتحدة وإيران
الولايات المتحدة وإيران
رحمة سمير

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران يمثل المحور الرئيسي للأحداث في المنطقة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعد طرفًا في هذا الصراع، لكنها ليست اللاعب الأساسي فيه.

وأوضح "عبد الجواد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن لإسرائيل مصالح مباشرة في تطورات الأزمة، إلا أن المواجهة في جوهرها أمريكية-إيرانية، لافتًا إلى أن إسرائيل لعبت دور "العامل المحفز" من خلال استدعاء التدخل الأمريكي، بينما تدور حول هذه المواجهة صراعات أخرى تستفيد من حالة التصعيد، مؤكدًا أن التوتر على الجبهة الإيرانية أصبح مبررًا لتصعيد جبهات إقليمية أخرى.

وأشار إلى أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة، في ظل تغير سياق الصراع، موضحًا أن الولايات المتحدة خاضت في البداية حربًا بأهداف متعددة ومتشعبة، بل ومتعارضة في بعض الأحيان، وهو ما أضعف قدرتها على تحقيق نتائج واضحة.

وأضاف أن واشنطن لم تتمكن من كسب تعاطف الأطراف الفاعلة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، الأمر الذي منح إيران ورقة ضغط استراتيجية لم تكن تمتلكها قبل اندلاع الصراع، تتمثل في مضيق هرمز، مؤكدًا أن طهران نجحت في توظيف هذه الورقة بما أسهم في الوصول إلى مذكرة التفاهم.

جمال عبد الجواد الصراع الأمريكي المنطقة الولايات المتحدة وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

حالة الطقس

الحرارة تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من الشبورة وارتفاع الأمواج بخليج السويس

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

المنتخب والحكام.. اتحاد الكرة يحسم ملفات المرحلة المقبلة في أول اجتماع بعد كأس العالم

محمد هاني

ربيع ياسين: محمد هاني الأفضل في مركزه.. وبنجديدة صفقة سوبر وحان وقت مصطفى شوبير

عموتة

معجب بقدراته.. شبانة يكشف عن رأي عموتة في عمرو الجزار بالأهلي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

بملابس جريئة.. جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل
جورى بكر تثير الجدل بإطلالتها فى الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد