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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يفوز على ليبيا في البطولة العربية لكرة السلة للشباب بتونس

منتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا لكرة السلة
منتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا لكرة السلة
حسن العمدة

فاز منتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا لكرة السلة، على نظيره منتخب ليبيا في البطولة العربية المقامة حاليًا في تونس، وتستمر منافساتها حتى 4 يوليو المقبل.

وتمكن المنتخب المصري من تقديم أداءً مميزًا على مدار اللقاء، وأنهاه لصالحه بنتيجة 60-38.

ويشارك في البطولة، منتخبات مصر، تونس، البحرين، الجزائر، المغرب، وليبيا.

ويترأس بعثة منتخب مصر في تونس الكابتن أيمن علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبين:
رامي مجدي، أحمد عرابي، زياد سعيد، يوسف مروان، أسعد قيدار، بيجاد مصطفى، عمر إيهاب، محمد غندور، آدم تامر، أحمد أسامة، سيف حماد، حسين يوسف.

ويقود الجهاز الفني والإداري للمنتخب كل من:
رفيق يوسف مديرًا فنيًا، إسلام الكيلاني مدربًا عامًا، سيف صابر مدربًا، إيهاب صلاح مدرب أحمال، الدكتور محمد الفلاح علاجًا طبيعيًا، الدكتور مصطفى موسى علاجًا طبيعيًا، محمد مسعد مسؤولًا عن الاستشفاء، مصطفى محسن مديرًا إداريًا، إسلام الشبكاتي إداريًا، ومحمد فتحي معايشة.

منتخب مصر منتخب مصر للشباب منتخب مصر للشباب تحت 18 عامًا لكرة السلة منتخب ليبيا البطولة العربية

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