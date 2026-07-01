منتخب مصر يتدرب التاسعة مساءً.. ويتوجه إلى دالاس فجر الخميس استعداداً لمواجهة أستراليا

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، أن المنتخب سيخوض مرانه اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية – التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة- استعداداً لمواجهة أستراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

وأضاف حسن أن المنتخب سيتوجه في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سبوكين -الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة - بطائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات المشاركة بالمونديال إلى مدينة دالاس بولاية تكساس، التي ستستضيف مباراة مصر وأستراليا.

وتابع حسن أن الرحلة تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة، حيث تصل بعثة المنتخب في تمام التاسعة والنصف بتوقيت دالاس.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.