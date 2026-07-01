علاء نبيل: مصطفى شوبير استحق فرصة منتخب مصر.. والشناوي كان داعمًا له

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصطفى شوبير استحق الفرصة التي حصل عليها مع منتخب مصر، مشيدًا في الوقت نفسه بموقف محمد الشناوي، كما كشف توقعاته لمواجهة أستراليا في كأس العالم.

وقال نبيل، خلال تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، المذاع عبر قناة "CBC": "مصطفى شوبير لاعب يركز بشكل كبير على تطوير نفسه، واستغل وجوده على مقاعد البدلاء في التعلم، وعندما حصل على الفرصة أثبت جدارته".

وأضاف: "أوجه الشكر إلى محمد الشناوي، لأنه لم يفتعل أي أزمة رغم وجوده على مقاعد البدلاء، وتعامل باحترافية كبيرة مع الموقف".

وتحدث عن هيثم حسن، قائلًا: "من الصعب أن يبدأ هيثم حسن أساسيًا أمام أستراليا، لأن هذا القرار قد يُفسر على أنه جاء استجابة للانتقادات التي تعرض لها حسام حسن".

وتابع: "منتخب مصر يمتلك لاعبين أصحاب سرعات وإمكانات هجومية جيدة، وقادر على الوصول إلى مرمى أستراليا، لكن من المهم عدم الدخول في صراع بدني مع المنافس، لأن المنتخب الأسترالي يتفوق في هذا الجانب".

واختتم نبيل تصريحاته قائلًا: "أتوقع فوز منتخب مصر على أستراليا بهدف دون رد، على أن يُسجل هدف المباراة في آخر ربع ساعة".