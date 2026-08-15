محافظ بني سويف يُكرّم 100 طالب من أوائل الثانوية العامة والأزهرية

كرّم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أوائل الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية وطلاب الدمج والمكفوفين للعام الدراسي 2025/2026، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، بنادي الإدارة المحلية، بحضور الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ياسر سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، إلى جانب قيادات مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومديري الإدارات التعليمية والأزهرية، وأولياء الأمور وأسر الطلاب المكرمين.

وفي كلمته، تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للمتفوقين والأوائل في الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تحتفي بكوكبة من أبناء وبنات المحافظة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة من حياتهم التعليمية والعملية، ومؤكدًا أن الاجتهاد والمثابرة والطموح هي الطريق الحقيقي للنجاح، وأن ما تحقق اليوم ليس نهاية المطاف، وإنما بداية جديدة لمرحلة تحمل مسؤوليات أكبر وطموحات أوسع.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع بناء الإنسان المصري والاستثمار في قدراته وعلمه في مقدمة أولوياتها، وتولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم، باعتبارها الأساس في بناء مستقبل الوطن وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأوضح أن تكريم المتفوقين لا يمثل مجرد احتفال بنجاح دراسي، وإنما هو رسالة تؤكد تقدير المجتمع للعلم والتفوق، وتشجيع لكل طالب وطالبة على بذل المزيد من الجهد، مشددًا على أهمية حسن اختيار المسار التعليمي في المرحلة الجامعية، وأن يكون الاختيار نابعًا من قناعة شخصية ومتوافقًا مع ميول واهتمامات وقدرات الطالب، وألا يكون المجموع المرتفع هو المعيار أو المؤشر الأوحد في اختيار التخصص أو الكلية.

وأكد محافظ بني سويف أن التفوق الحقيقي لا يُقاس فقط بالدرجات، وإنما بما يكتسبه الطالب من علم وشخصية وقدرة على التفكير والإبداع وتحمل المسؤولية، مطالبًا الطلاب بالحفاظ على نجاحهم ومواصلة تطوير أنفسهم وعدم التوقف عند ما تحقق، لأن المستقبل يحتاج إلى مزيد من العمل والاجتهاد والطموح.

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير إلى أسر وأهالي الطلاب المتفوقين، لما كان لهم من دور كبير في تحقيق هذا النجاح، وما تحملوه من أجل توفير المناخ المناسب لأبنائهم، مؤكدًا أنهم شركاء أساسيون في هذا الإنجاز ويستحقون التهنئة والتكريم.

كما وجه التحية إلى جميع المعلمين والمعلمات وقيادات التربية والتعليم والتعليم الأزهري، تقديرًا لما يبذلونه من جهود في إعداد الطلاب ودعمهم، وما قدموه طوال العام الدراسي،مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكل جهد يستهدف رعاية المتفوقين والموهوبين، وتوفير بيئة تعليمية تساعد أبناء المحافظة على اكتشاف قدراتهم وتنميتها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ودعا المحافظ مسؤولي التعليم إلى سرعة الانتهاء من الخطة التي تم وضعها لتطوير المنظومة التعليمية، في ضوء التحليل والدراسة التي تم إجراؤها عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية مؤخرًا، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

من جانبه، أعرب الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على تكريم المتفوقين، مؤكدًا أن هذه اللفتة تعكس اهتمام المحافظة بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات، لافتًا إلى أن التكريم يمثل ثمرة ومحصلة نهائية للجهود التي تُبذل في منظومة التعليم على مختلف المستويات الإدارية، كما يشكل حافزًا للطلاب على الاستمرار في النجاح ومواصلة التفوق من أجل مستقبل أفضل.

كما وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمسؤولين السابقين الذين تولوا المسؤولية، تقديرًا لما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم في دعم منظومة التعليم بالمحافظة.

فيما نقل الدكتور ياسر سلامة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، تحيات وتقدير فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لجميع الحاضرين، وفي مقدمتهم محافظ بني سويف، مثمنًا حرصه على تكريم المتفوقين، باعتباره رسالة دعم لكل طالب وطالبة، وتكريمًا للمنظومة التعليمية بالكامل، من معلمين وأولياء أمور وطلاب وقيادات تعليمية.

وهنأ رئيس الإدارة المركزية الطلاب المكرمين، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، واصفًا إياهم بأنهم من الأبطال والمثابرين وحملة مشاعل العلم والدين وفخر الأزهر الشريف، مطالبًا إياهم بأن يكونوا خير سفراء للوسطية والتسامح، ومثمنًا دور قيادات المنطقة الأزهرية وجميع العاملين بها، وما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذا النجاح، مؤكدًا أن هذا اليوم هو ثمرة لجهود الجميع.

وكانت الاحتفالية، التي قدمها الدكتور أحمد سيد بمديرية التربية والتعليم، قد بدأت بالسلام الوطني، أعقبه الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، فيما اختُتمت بتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين، وعددهم 100 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية.

وشمل التكريم 14 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، يتقدمهم الطالب حازم مصطفى حسين، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية من ذوي الهمم والبصيرة، والطالب عبد الرحمن محمد عبد الستار، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الدمج.

كما شمل التكريم 86 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة، بواقع 40 طالبًا وطالبة من قسم علمي علوم، يتقدمهم الطالب مروان محمد حداد، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظة، و19 طالبًا وطالبة من أوائل قسم علمي رياضة على مستوى المحافظة، و16 طالبًا وطالبة من أوائل القسم الأدبي على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 6 طلاب من الدمج بالتعليم العام، بواقع طالبين من علمي علوم وطالبين من علمي رياضة وطالبين من القسم الأدبي، إلى جانب 5 طلاب من المكفوفين.

وفي ختام الاحتفالية، تم تسليم الطلاب المكرمين شهادات تقدير، والتقاط صورة جماعية تذكارية، وسط أجواء من الفرحة والاحتفاء بالطلاب وأسرهم، تقديرًا لما حققوه من تفوق وتميز.

