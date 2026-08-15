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محمد صلاح والظهور الأول.. موعد مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح والظهور الأول.. موعد مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا والقنوات الناقلة

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

تتجه أنظار الجماهير المصرية والتركية، مساء اليوم السبت، صوب ملعب «رجب طيب أردوغان»، لمتابعة الظهور الأول  للنجم المصري محمد صلاح مع فريقه الجديد طرابزون سبور، أمام قاسم باشا، في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري التركي موسم 2026-2027.

موعد مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا

تنطلق مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا في تمام الساعة 7 مساء اليوم السبت 15 أغسطس 2026، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي.

القنوات الناقلة للمباراة

وتنقل شبكة بي إن سبورت مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا عبر قناة beIN SPORTS 1 HD المشفرة، في ظل حصول الشبكة على حقوق نقل مباريات محمد صلاح في الدوري التركي.

ويمكن متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات الأجنبية، من بينها Digiturk التركية، وArena Premium 1 الصربية، بالإضافة إلى SPORT TV 7 البرتغالية.

عصام الشوالي معلقا على اللقاء

وأعلنت شبكة بي إن سبورت إسناد مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي، عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

صلاح في قائمة طرابزون سبور

وشهدت قائمة طرابزون سبور للمواجهة المرتقبة تواجد محمد صلاح، بعد أيام قليلة من انتقاله إلى النادي التركي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، عقب رحيله عن ليفربول بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي.

ورغم وجوده في قائمة المباراة، فإن المؤشرات القادمة من الجهاز الفني بقيادة فاتح تيكي ترجح عدم الدفع بصلاح أساسيًا، بسبب وصوله المتأخر إلى معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويبدو السيناريو الأقرب هو احتفاظ المدرب بالنجم المصري على مقاعد البدلاء، قبل منحه فرصة المشاركة خلال الشوط الثاني، وفقًا لظروف المباراة وحاجة الفريق إلى خدماته.

بداية جديدة للملك المصري

ويترقب عشاق محمد صلاح ظهوره الأول بقميص طرابزون سبور، بعدما تحولت صفقة انتقاله إلى حديث الشارع الرياضي التركي خلال الأيام الماضية.

ويأمل النادي التركي في أن يشكل انضمام قائد منتخب مصر إضافة قوية للفريق داخل الملعب، إلى جانب الاستفادة من قيمته التسويقية والجماهيرية الكبيرة، خاصة أن جماهير طرابزون سبور تنتظر بشغف مشاهدة صلاح في المباريات الرسمية.

قاسم باشا يهدد انطلاقة طرابزون

ويصطدم طرابزون سبور بمنافس لن يكون سهلًا، إذ يسعى قاسم باشا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية في الموسم الجديد.

ورغم الأفضلية الفنية التي تبدو لصالح طرابزون سبور على الورق، فإن مباريات الجولة الافتتاحية عادة ما تحمل الكثير من المفاجآت، خصوصًا مع عدم وصول جميع اللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية.

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