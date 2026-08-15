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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطة فاتح تيكي لظهور محمد صلاح الأول مع طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يستهل طرابزون سبور مشواره في الدوري التركي موسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على قاسم باشا مساء اليوم السبت، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع انتظار الظهور الرسمي الأول للنجم المصري محمد صلاح بقميص الفريق.

وتتجه الأنظار إلى قرارات فاتح تيكي، المدير الفني لطرابزون سبور، في ظل التغييرات التي فرضتها الغيابات والإصابات داخل الفريق، إلى جانب انضمام صلاح حديثًا وحاجته إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع زملائه.

وبحسب موقع 61 Saat التركي، فإن تيكي لا ينوي الدفع بمحمد صلاح منذ بداية اللقاء، ويفضل الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء، على أن يمنحه فرصة المشاركة خلال الشوط الثاني وفقًا لظروف المباراة وحاجة الفريق.

ويعتمد المدرب التركي على تشكيل يضم عددًا من العناصر الأساسية، مع وجود أندريه أونانا في حراسة المرمى، بينما يقود ستيفان سافيتش خط الدفاع، إلى جانب بينا وتشيبوكي نوايو وكابرال.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام قاسم باشا:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: بينا، تشيبوكي نوايو، ستيفان سافيتش، كابرال.

خط الوسط: أوزان توفان، بنجامين بونشعاري، روسلان مالينوفسكي.

خط الهجوم: سافيولا، بول أونواتشو، أرال شيمشير.

ويبقى دخول محمد صلاح في الشوط الثاني هو الحدث المنتظر من جماهير طرابزون سبور، التي تتطلع لمشاهدة قائد منتخب مصر بقميص الفريق للمرة الأولى في مباراة رسمية.

محمد صلاح صلاح طرابزون سبور تشكيل طرابزون سبور الدوري التركي

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