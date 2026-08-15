مفتي الجمهورية ينعى العقيد محمد يحيى أمين رئاسة الجمهورية

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، العقيدَ محمد يحيى، أمينَ رئاسة الجمهورية، الذي انتقل إلى جوار رب كريم بعد مسيرةٍ مشرِّفةٍ من العطاء والعمل في خدمة الوطن.

وتقدَّم مفتي الجمهورية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى جميع زملائه ومحبيه، داعيًا الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خيرًا عما قدَّمه لوطنه، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزير الأوقاف ينعى أمين رئاسة الجمهورية

كما نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، العقيد محمد يحيى - أمين رئاسة الجمهورية، الذي وافته المنية.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.