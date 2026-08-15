قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة عبور السفن في مضيق هرمز
حزب الله يهدد : سيتم الرد على العدوان بالمثل
مصرع شخص وإصابة 18 في تصادم 3 سيارات بطريق مطروح إسكندرية الساحلي
التعليم العالي: 221 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية
محمد صلاح والظهور الأول.. موعد مباراة طرابزون سبور وقاسم باشا والقنوات الناقلة
موعد المولد النبوي الشريف 2026.. جدول الإجازات الرسمية والعطلات القادمة في مصر
قرار من اتحاد الكرة : عدم أحقية نادي أورانج في المشاركة بـ المسابقات
التعليم العالي: غدًا أخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني
الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة FH-95 في شمال كردفان
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
مهاجم جيتور المجري يوقع رسميًا لبيراميدز
إحالة المتغيبين بمستشفيات السادات للشئون القانونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار من اتحاد الكرة : عدم أحقية نادي أورانج في المشاركة بـ المسابقات

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم السبت عديد القرارات الخاصة بتراخيص أحد الأندية.

وجاءت قرارات مجلس الإدارة على النحو التالي: 

رقم (23) بتاريخ 15/8/2026

بعد الاطلاع على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحة النظام الأساسي للاتحاد واللوائح المنظمة لمسابقاته وقيد وتسجيل اللاعبين، وكذلك كتاب وزارة الشباب والرياضة بشأن الموقف القانوني لنادي أورانج، فقد تبين انتهاء الترخيص الممنوح لشركة أورنج لمزاولة النشاط والمهنة الممنوحة من الاتحاد للشركة لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص اللازم، والتي انتهت في 16 يوليو 2026، وكذا المهلة الإضافية من وزارة الشباب والرياضة لتوفيق أوضاعها حتى 13 أغسطس 2026.

وحيث إن النادي لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص سار لمزاولة النشاط حتى 13 أغسطس 2026، وحيث إن الترخيص القانوني لمزاولة النشاط الرياضي يمثل شرطًا لازمًا لمباشرة النشاط والمشاركة في المسابقات الرياضية المنظمة من الاتحاد، ولا يجوز للنادي المشاركة في مسابقات الاتحاد حال انتفاء هذا الشرط.

وحيث أن النادي لم يتمكن من إستيفاء المتطلبات القانونية والحصول على الترخيص اللازم، وحيث إن استمرار قيد اللاعبين بقوائم النادي، رغم عدم أهليته للمشاركة، قد يؤدي إلى حرمانهم من ممارسة نشاطهم الرياضي والانتقال إلى أندية أخرى دون أن يكون لهم ذنب في ذلك، وحفاظًا على حقوق اللاعبين وعدم تحميلهم آثارًا مترتبة على موقف قانوني لا يد لهم فيه، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص واستقرار المسابقات، فقد قرر مجلس الإدارة التالي:

مادة (1)

عدم أحقية نادي أورانج الرياضي في المشاركة في مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم للموسم الرياضي 2026/2027، واستبعاده من المسابقة التي تم إدراجه بها، لعدم استيفائه شرط الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الرياضي، وذلك اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.

مادة (2)

رفع القيد الرياضي لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج الرياضي للموسم الرياضي 2026/2027، وعدم اعتبار استمرار قيدهم السابق بالنادي مانعًا من انتقالهم وتسجيلهم لدى نادٍ آخر، يحق لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج الرياضي الانتقال والتسجيل لدى أي نادٍ آخر يختارونه، وفقًا للوائح والضوابط المعمول بها.

مادة (3)

تكلف إدارات ولجان وفروع الاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تحديث قواعد بيانات القيد وتمكين اللاعبين المعنيين من إتمام إجراءات انتقالهم وتسجيلهم لدى الأندية التي يختارونها وفقًا لقواعد الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.

اتحاد الكرة نادى أورانج وزارة الشباب والرياضة هاني أبوريدة المسابقات المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

حسام حسن

إعلامي يوجه رسالة لـ حسام حسن: حافظ على صورتك.. كل تصرف محسوب عليك

ترشيحاتنا

مول اربيلا

مراد مكرم يشيد بفتاة مول أربيلا: «ستات مصر في حتة تانية خالص»

منة شلبي ونيللى كريم

أحمد كمال: منة شلبي تجيد اختياراتها وفن الباليه أثرى إحساس نيللى كريم

محمد رمضان

نورا فتحي تشعل حفل الساحل الشمالي بأجواء صيفية استثنائية

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد