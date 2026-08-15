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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إنستجرام يغير شعاره .. اضبط درجة التكييف هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إليك الطريقة
 

أعلنت شركة جوجل ، أنها ستتيح للمستخدمين إزالة العلامة المائية المرئية من المحتوى الذي يتم توليده باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو والأغاني.

15 % من المشتريات الخارجية.. أبل تكشف عن خطتها المثيرة للجدل

قدمت شركة أبل، مقترحا بشأن العمولات التي تعتزم فرضها على المشتريات التي تتم عبر روابط خارجية داخل التطبيقات على أجهزتها العاملة بنظام iOS، وذلك بعد محاولتها دون جدوى تأجيل البت في الأمر.


إنستجرام يغير شعاره لأول مرة منذ 10 سنوات.. ومستخدمون يسخرون
 

أعلن آدم موسيري، رئيس منصة إنستجرام، الخميس، تغيير الشعار الكتابي للمنصة، وهو اسم Instagram المكتوب أعلى التطبيق، في أول تحديث لهذا العنصر من الهوية البصرية منذ نحو 10 سنوات.


سامسونج تختبر ميزة طال انتظارها.. قفل التطبيقات بالبصمة على هواتف Galaxy
 

تمنح سامسونج مالكي هواتف Galaxy قدرا كبيرا من التحكم في أجهزتهم، إذ تتيح أدوات مثل Good Lock تخصيص العديد من جوانب الهواتف الذكية. 


ديب سيك ترفع سقف الأسعار.. نموذج V4 Pro أغلى 14 مرة من Flash
 

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك DeepSeek رسميا، نموذجها الجديد V4 Pro، بسعر أعلى عدة مرات من نموذج V4 Flash، في محاولة للاستفادة من أدائه الأقوى في اختبارات القياس وتحويله إلى منتج رائد بمقابل أعلى.


 

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء
 

مع استمرار موجات الحر الشديدة هذا الصيف، بات تشغيل أجهزة التكييف لفترات طويلة أمرا ضروريا لكثير من الأسر، وليس مجرد وسيلة للرفاهية، إلا أن ساعات التشغيل الإضافية تعني استهلاكا أكبر للكهرباء، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الشهرية.

 وداعا iPhone X.. آبل تنهي رسميا أحد أشهر هواتفها

أصبح هاتف iPhone X رسميا جزءا من تاريخ شركة آبل، بعدما أضافته الشركة إلى قائمة منتجاتها “القديمة أو المتقادمة” التي لم تعد تحصل على خدمات الدعم والصيانة الرسمية.

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