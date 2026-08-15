أخبار التكنولوجيا | جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إنستجرام يغير شعاره .. اضبط درجة التكييف هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة جوجل ، أنها ستتيح للمستخدمين إزالة العلامة المائية المرئية من المحتوى الذي يتم توليده باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو والأغاني.

15 % من المشتريات الخارجية.. أبل تكشف عن خطتها المثيرة للجدل



قدمت شركة أبل، مقترحا بشأن العمولات التي تعتزم فرضها على المشتريات التي تتم عبر روابط خارجية داخل التطبيقات على أجهزتها العاملة بنظام iOS، وذلك بعد محاولتها دون جدوى تأجيل البت في الأمر.

أعلن آدم موسيري، رئيس منصة إنستجرام، الخميس، تغيير الشعار الكتابي للمنصة، وهو اسم Instagram المكتوب أعلى التطبيق، في أول تحديث لهذا العنصر من الهوية البصرية منذ نحو 10 سنوات.

تمنح سامسونج مالكي هواتف Galaxy قدرا كبيرا من التحكم في أجهزتهم، إذ تتيح أدوات مثل Good Lock تخصيص العديد من جوانب الهواتف الذكية.

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة ديب سيك DeepSeek رسميا، نموذجها الجديد V4 Pro، بسعر أعلى عدة مرات من نموذج V4 Flash، في محاولة للاستفادة من أدائه الأقوى في اختبارات القياس وتحويله إلى منتج رائد بمقابل أعلى.





مع استمرار موجات الحر الشديدة هذا الصيف، بات تشغيل أجهزة التكييف لفترات طويلة أمرا ضروريا لكثير من الأسر، وليس مجرد وسيلة للرفاهية، إلا أن ساعات التشغيل الإضافية تعني استهلاكا أكبر للكهرباء، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الشهرية.

أصبح هاتف iPhone X رسميا جزءا من تاريخ شركة آبل، بعدما أضافته الشركة إلى قائمة منتجاتها “القديمة أو المتقادمة” التي لم تعد تحصل على خدمات الدعم والصيانة الرسمية.