إنستجرام يغير شعاره لأول مرة منذ 10 سنوات.. ومستخدمون يسخرون

أعلن آدم موسيري، رئيس منصة إنستجرام، الخميس، تغيير الشعار الكتابي للمنصة، وهو اسم Instagram المكتوب أعلى التطبيق، في أول تحديث لهذا العنصر من الهوية البصرية منذ نحو 10 سنوات.

ويستخدم التصميم الجديد خطا أكثر سمكا وصلابة، مقارنة بالخط ذي الطابع المتصل الذي ميز الشعار السابق.

وقال موسيري في منشور عبر إنستجرام وثريدز: “حان وقت التحديث”، موضحا أن التصميم الجديد أكثر نظافة وعصرية، مع الاحتفاظ بإشارات إلى الشعار الأصلي وبساطة الهوية التي لطالما ميزت إنستجرام.

ويأتي التغيير ضمن تحديث أوسع لهوية العلامة التجارية، وصفته الشركة الأم “ميتا” بأنه “تطور مستقبلي يستلهم جذورنا ويحافظ عليها”.

سخرية وانتقادات من المستخدمين

لكن ردود الفعل لم تكن إيجابية بالكامل، إذ سارع مستخدمون على الإنترنت إلى انتقاد التصميم الجديد والسخرية منه، حتى موقع Engadget التقني نشر عنوانا ساخرا يدعو القراء إلى “السخرية من شعار إنستجرام الجديد”.

وقال أحد مستخدمي منصة “إكس” إن صناع القرار في ميتا “لا يهتمون إطلاقا بجودة العمل”، بينما سخر مستخدم آخر من التغيير، معتبرا أن العالم كان ينتظر هذه الخطوة تحديدا.

شعار إنستجرام الجديد

هل أصبح إنستجرام Instagzam؟

وكان آخر تغيير للشعار الكتابي قد حدث في عام 2016، عندما حافظت المنصة على نمط الكتابة المتصلة الذي كان جزءا مميزا من هويتها آنذاك.

أما التصميم الجديد فيجمع بين البساطة والكتابة المتصلة والمطبوعة، لكن بعض المستخدمين لاحظوا أن شكل حرف r بالخط الجديد يجعله يبدو قريبا من حرف z، ما دفعهم إلى إطلاق اسم ساخر على الشعار Instagzam.

وكتب أحد المستخدمين مازحا: “شعار Instagzam الجديد ليس سيئا”، وانضمت حسابات علامات تجارية أخرى إلى موجة السخرية، عبر نشر “إعلانات” ساخرة عن تحديثات وهمية لهوياتها البصرية.

إنستجرام يواصل النمو رغم الجدل

وبعيدا عن الجدل حول الشعار، يظل إنستجرام أحد أكثر تطبيقات ميتا شعبية، إذ وصل عدد مستخدميه النشطين يوميا إلى ملياري مستخدم خلال الربع الأخير.

وللمقارنة، تشير بعض التقديرات إلى أن عدد المستخدمين النشطين يوميا على منافسه تيك توك يتجاوز مليار مستخدم بقليل، رغم أن شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق لا تنشر هذه الأرقام رسميا.