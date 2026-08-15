قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات
وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة..الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة في الأقصر وأسوان
التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
عبد الله السعيد يعود لتدريبات الزمالك اليوم السبت بعد حسم الاعتزال
الصحة: إجراء 3.34 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار
إعلامي يوجه رسالة لـ حسام حسن: حافظ على صورتك.. كل تصرف محسوب عليك
لا تشعلوا أي شيء.. تحذيرات حكومية في إنجلترا بسبب تمدد حرائق الغابات
الأزهر: لا بأس بشراء الحلوى والتوسعة على الأهل احتفالًا بالمولد النبوي
إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنستجرام يغير شعاره لأول مرة منذ 10 سنوات.. ومستخدمون يسخرون

إنستجرام
إنستجرام
شيماء عبد المنعم

أعلن آدم موسيري، رئيس منصة إنستجرام، الخميس، تغيير الشعار الكتابي للمنصة، وهو اسم Instagram المكتوب أعلى التطبيق، في أول تحديث لهذا العنصر من الهوية البصرية منذ نحو 10 سنوات.

ويستخدم التصميم الجديد خطا أكثر سمكا وصلابة، مقارنة بالخط ذي الطابع المتصل الذي ميز الشعار السابق. 

وقال موسيري في منشور عبر إنستجرام وثريدز: “حان وقت التحديث”، موضحا أن التصميم الجديد أكثر نظافة وعصرية، مع الاحتفاظ بإشارات إلى الشعار الأصلي وبساطة الهوية التي لطالما ميزت إنستجرام.

ويأتي التغيير ضمن تحديث أوسع لهوية العلامة التجارية، وصفته الشركة الأم “ميتا” بأنه “تطور مستقبلي يستلهم جذورنا ويحافظ عليها”.

سخرية وانتقادات من المستخدمين

لكن ردود الفعل لم تكن إيجابية بالكامل، إذ سارع مستخدمون على الإنترنت إلى انتقاد التصميم الجديد والسخرية منه، حتى موقع Engadget التقني نشر عنوانا ساخرا يدعو القراء إلى “السخرية من شعار إنستجرام الجديد”.

وقال أحد مستخدمي منصة “إكس” إن صناع القرار في ميتا “لا يهتمون إطلاقا بجودة العمل”، بينما سخر مستخدم آخر من التغيير، معتبرا أن العالم كان ينتظر هذه الخطوة تحديدا.

شعار إنستجرام الجديد

 

هل أصبح إنستجرام Instagzam؟

وكان آخر تغيير للشعار الكتابي قد حدث في عام 2016، عندما حافظت المنصة على نمط الكتابة المتصلة الذي كان جزءا مميزا من هويتها آنذاك.

أما التصميم الجديد فيجمع بين البساطة والكتابة المتصلة والمطبوعة، لكن بعض المستخدمين لاحظوا أن شكل حرف r بالخط الجديد يجعله يبدو قريبا من حرف z، ما دفعهم إلى إطلاق اسم ساخر على الشعار Instagzam.

وكتب أحد المستخدمين مازحا: “شعار Instagzam الجديد ليس سيئا”، وانضمت حسابات علامات تجارية أخرى إلى موجة السخرية، عبر نشر “إعلانات” ساخرة عن تحديثات وهمية لهوياتها البصرية.

 

إنستجرام يواصل النمو رغم الجدل

وبعيدا عن الجدل حول الشعار، يظل إنستجرام أحد أكثر تطبيقات ميتا شعبية، إذ وصل عدد مستخدميه النشطين يوميا إلى ملياري مستخدم خلال الربع الأخير. 

وللمقارنة، تشير بعض التقديرات إلى أن عدد المستخدمين النشطين يوميا على منافسه تيك توك يتجاوز مليار مستخدم بقليل، رغم أن شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق لا تنشر هذه الأرقام رسميا.

إنستجرام شعار إنستجرام الجديد التصميم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: تطوير الصناعة وزيادة الصادرات يدعمان تنافسية الاقتصاد المصري

مجلس النواب

تحرك برلماني عاجل لتشديد الرقابة على استخدام أسطوانات الهيليوم بعد تكرار حوادث الانفجار والحرائق

شركات المحمول

تحرك برلماني لكشف مسار أرقام المواطنين من شركات المحمول إلى شركات التسويق

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد