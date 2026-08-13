كيفية تحميل فيديوهات وصور إنستجرام بدون تطبيقات

يعد إنستجرام من أشهر المنصات لمشاركة الفيديوهات والصور والريلز والقصص، لكن تحميل المحتوى المنشور من حسابات أخرى ليس متاحا دائما بشكل مباشر.

فبينما يوفر إنستجرام خيارات رسمية لتنزيل بعض المحتوى الخاص بحساب المستخدم، لا يقدم زرا موحدا لتحميل جميع المنشورات العامة.

وبالنسبة إلى المحتوى المتاح للعامة، يمكن استخدام أدوات تحميل تعمل مباشرة عبر متصفح الإنترنت، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق إضافي.

وتعتمد هذه الخدمات عادة على معالجة رابط المنشور العام على إنستجرام، ثم توفير ملف الوسائط المتاح للتنزيل.

تحميل فيديوهات ريلز من إنستجرام

كيفية تحميل فيديوهات ريلز من إنستجرام بدون تطبيق؟

يمكن تنفيذ العملية بالطريقة نفسها تقريبا على هواتف أندرويد وآيفون، وكل ما تحتاج إليه هو رابط المحتوى ومتصفح إنترنت وأداة تحميل تعمل عبر الويب.

الخطوة الأولى: افتح إنستجرام

افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك، سواء كان أندرويد أو آيفون، ثم انتقل إلى الفيديو أو ريل أو الصورة أو المنشور الذي ترغب في حفظه.

الخطوة الثانية: انسخ رابط المنشور

اضغط على قائمة النقاط الثلاث الموجودة على المنشور، ثم اختر نسخ الرابط.

الخطوة الثالثة: افتح المتصفح

استخدم كروم على أندرويد، أو Safari أو Chrome على آيفون، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق مستقل.

الخطوة الرابعة: افتح أداة تحميل إنستجرام

انتقل إلى إحدى أدوات تحميل محتوى إنستجرام المتاحة عبر المتصفح.

الخطوة الخامسة: ألصق الرابط

ضع رابط منشور إنستجرام الذي نسخته في خانة التنزيل داخل الأداة.

الخطوة السادسة: اضغط على Download

ابدأ عملية التحميل وانتظر حتى تنتهي الخدمة من معالجة الرابط العام.

الخطوة السابعة: اختر جودة الفيديو

إذا كانت هناك أكثر من جودة متاحة، اختر الدقة المناسبة لك، مع العلم أن الملفات عالية الدقة تستهلك مساحة تخزين أكبر.

الخطوة الثامنة: احفظ الملف

على أجهزة أندرويد، يظهر الملف عادة داخل مجلد التنزيلات Downloads أو تطبيق إدارة الملفات.

أما على آيفون، فقد يحفظ الملف أولا من خلال تطبيق الملفات Files، ويمكن نقل مقاطع الفيديو المتوافقة إلى تطبيق الصور باستخدام خيار مشاركة > حفظ الفيديو.

كيفية تحميل قصص إنستجرام

صممت قصص إنستجرام للاختفاء بعد 24 ساعة، لكن القصص المتاحة للعامة يمكن في بعض الحالات معالجتها باستخدام أدوات التحميل عبر المتصفح طالما أنها لا تزال منشورة.

افتح القصة التي تريد حفظها، واستخدم خيارات المشاركة لنسخ رابطها، ثم ألصق الرابط داخل أداة التحميل واضغط على خيار التنزيل بعد معالجة المحتوى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة مخصصة للمحتوى المتاح للعامة، ولا ينبغي اعتبار محتوى الحسابات الخاصة قابلًا للتنزيل العام لمجرد أن أحد المتابعين المقبولين يستطيع مشاهدته.

تحميل صور إنستجرام والمنشورات المتعددة

يمكن استخدام الطريقة نفسها لتحميل الصور المتاحة للعامة على إنستجرام، وعادة ما تكون الصور بصيغة JPG.

أما المنشورات التي تحتوي على عدة صور أو فيديوهات، فقد تتطلب تنزيل كل عنصر بشكل منفصل بدلا من تحميل المنشور كاملا كملف واحد.

وتعتمد جودة الملفات التي يتم تنزيلها على المحتوى الذي يتيحه إنستجرام، لذلك قد لا تكون جودة الملف المحمل مطابقة للنسخة الأصلية التي رفعها صاحب المحتوى.

كيفية تحميل محتوى إنستجرام على الكمبيوتر

يمكن أيضا تنفيذ العملية بسهولة على أجهزة ويندوز وMac:

- افتح إنستجرام باستخدام Chrome أو Safari أو Edge.

- انتقل إلى الفيديو أو Reel أو الصورة التي تريد حفظها.

- انسخ الرابط من شريط عنوان المتصفح.

- افتح أداة تحميل فيديوهات إنستجرام في علامة تبويب أخرى.

- ألصق الرابط في خانة التنزيل.

- اضغط على Download وانتظر معالجة المحتوى.

- اختر الجودة المناسبة إذا كانت هناك خيارات متعددة.

- افتح مجلد Downloads للعثور على الملف.

عادة ما تكون الفيديوهات بصيغة MP4، بينما تأتي الصور بصيغة JPG، وهما من أكثر الصيغ توافقا مع أجهزة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.