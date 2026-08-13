محمد موسى يحذر من الشائعات: البيانات الرسمية خط الدفاع الأول عن الحقيقة

وجّه الإعلامي محمد موسى رسالة إلى المواطنين، دعاهم خلالها إلى التعامل بحذر مع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما تتعلق المعلومات بقضايا الأمن القومي أو حركة الملاحة أو التطورات التي تشهدها المنطقة.

التعامل مع الأخبار الحساسة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «خط أحمر» على قناة الحدث اليوم، أن الجدل الذي أثير بشأن السفينة «TIHAMA» يمثل نموذجًا واضحًا لأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند التعامل مع الأخبار الحساسة، مؤكدًا أن الجهات المختصة هي الأقدر على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن مثل هذه الوقائع.

وشدد على ضرورة عدم تداول أي معلومة لمجرد انتشارها على المنصات الرقمية، داعيًا المواطنين إلى التحقق من مصدرها والرجوع إلى البيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية قبل تصديقها أو إعادة نشرها.

تداول معلومات غير موثقة

وأشار موسى إلى أن تداول معلومات غير موثقة قد يمنح فرصة لانتشار الشائعات وتكوين روايات لا تستند إلى حقائق، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بمصر وتطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأكد أن مسؤولية مواجهة المعلومات المضللة لا تقع على وسائل الإعلام وحدها، وإنما تمتد إلى مستخدمي مواقع التواصل أيضًا، من خلال عدم المساهمة في إعادة نشر محتوى مجهول المصدر أو غير مؤكد.

الوصول إلى الحقيقة

واختتم موسى رسالته بالتأكيد على أن الوصول إلى الحقيقة يجب أن يأتي قبل البحث عن السبق في نشر الأخبار، مشددًا على ضرورة حماية الوعي العام وعدم ترك مساحة أمام من يسعون إلى استغلال المعلومات غير الدقيقة لإثارة البلبلة أو التأثير على صورة مصر ومصالحها.