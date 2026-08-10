أخبار التوك شو| ياسمين صبري تتحدث عن ثمن الشهرة وأحمد موسى يعلق على جريمة التجمع وارتفاعات جديدة في أسعار الذهب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأهم أكون راضية عن نفسي| ياسمين صبري: الشهرة لها ثمن وكنت أكثر حرية قبلها

قالت الفنانة ياسمين صبري إن الحرية تعد من أهم القيم في الحياة، لكنها ترتبط دائمًا بالمسؤولية، مؤكدة أن الإنسان كلما حصل على مساحة أكبر من الحرية، ازدادت مسؤولياته.

وأضافت، خلال لقائها مع بودكاست "موعد مع لميس": “أنا دايماً أقول إيه؟ الحرية مسؤولية، أغلى قيمتين في الحياة الصحة والحرية”.

وأوضحت أن مفهوم الحرية بالنسبة لها تغيّر مع مرور الوقت، قائلة: “هي الحرية على مدار خط حياتي بتختلف، أنا دايماً معتقدة إنها مسؤولية وبكررها تاني، لإنك مسؤولة عن نفسك، كل ما هتاخدي حرية أكتر؛ كل ما مسؤوليتك هتزيد".

ياسمين صبري: شيرين حبيبتي وهتعدي أزمتها.. وأنا شخص بيحب البزنس مصطفى بكري: مضيق هرمز أصبح أهم ورقة سياسية بيد إيران

أحمد موسى: مرتكب جريمة التجمع يستحق عقوبة أكثر من الإعدام

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن أمله في تحقيق القصاص العادل من مرتكب جريمة التجمع الخامس، التي أسفرت عن مقتل أسرة كاملة، مؤكدًا أن بشاعة الواقعة وما تضمنته من تفاصيل تستدعي تطبيق أقصى عقوبة يقررها القانون بحق المتهم، بما يحقق العدالة ويبعث برسالة واضحة بشأن مواجهة الجرائم بالغة الخطورة، وإن الجريمة تمثل واقعة شديدة القسوة.

وشدد على أن المتهم ارتكب جريمة قتل بحق شخص كان يعرفه ويرتبط معه بعلاقة صداقة وشراكة، قبل أن تتطور الأحداث إلى استهداف باقي أفراد الأسرة، وهو ما وصفه بأنه مستوى غير مسبوق من الإجرام.

أسيل أسامة صاحبة أول ذهبية في رمي الرمح

أول تعليق من أسيل أسامة صاحبة أول ذهبية في رمي الرمح ببطولة العالم لألعاب القوى للشباب

كشفت البطلة أسيل أسامة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، تفاصيل الإنجاز التاريخي ومنح مصر أول ذهبية في رمي الرمح ببطولة العالم لألعاب القوى للشباب.



وقالت البطلة أسيل أسامة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، في مداخلة هاتفية مع لبرنامج استديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، إن :"الماتشات الكبيرة الاهم فيها المدالية وأهم من الرقم، وكنت أريد اعمل رقم حلو وكنت أريد كسر رقمي ولكن اتجاه الرياح كانت عكس اتجاه الرمح".

أيمن هيبة: الصناعات كثيفة استهلاك للطاقة قادرة على الاستفادة من الطاقة الشمسية رئيس لجنة تصنيع الدواء: مصر تستهلك 15 مليون وحدة أنسولين.. والمحلي أقل سعرًا من المستورد بـ50%

التعليم: رصد وتحديد مدرسة فيديو حادث بني سويف .. وقرارات الوزير رادعة

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة رصدت منذ أيام مقطع الفيديو المتداول بشأن واقعة مدرسة بني سويف، وتمكنت من تحديد المدرسة التي شهدت الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن قرارات وزير التربية والتعليم بشأن واقعة مدرسة بني سويف جاءت «رادعة»، مؤكدًا أن الوزارة تعاملت مع الواقعة فور رصدها، في إطار الحفاظ على الانضباط داخل المدارس والتعامل بحسم مع أي سلوكيات تضر بالعملية التعليمية أو بممتلكات المدارس.

جارة ضحايا التجمع الخامس تكشف تفاصيل جديدة عن الأسرة: “أسامة كان بيفطر معانا وبيعمل موائد الرحمن”

كشفت نهاد الحديدي، جارة أسرة ضحايا واقعة التجمع الخامس، تفاصيل جديدة عن حياة الأسرة وعلاقتها بأهالي المنطقة، مؤكدة أن أفراد الأسرة كانوا يتمتعون بسيرة طيبة وعلاقات جيدة مع المحيطين بهم، ولم تكن لهم مشكلات أو خلافات مع الجيران، وهو ما زاد من حالة الصدمة والحزن التي سيطرت على المنطقة عقب وقوع الحادث، وإن عدد ضحايا الواقعة لا يقتصر على أربعة أشخاص، موضحة أن الزوجة أمل كانت حاملًا في الشهور الأخيرة، وهو ما يعني أن الواقعة أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص، وفق ما أكدته خلال حديثها عن الأسرة وظروف الحادث.

لميس الحديدي

هزت مصر.. لميس الحديدي عن حادث التجمع: مفيش كلام يعبر عن قبح وبشاعة الجريمة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الجريمة التي راح ضحيتها أسرة أسامة نصيف في منطقة التجمع الخامس هزت مصر كلها، واصفة الواقعة بأنها «جريمة بشعة» استهدفت أسرة مصرية طبيعية ومسالمـة، تضم أبًا وأمًا وابنتين.

وأوضحت أن الأسرة كانت تعيش حياتها بصورة عادية؛ فالأب يعمل ولديه شركة، والأم لديها شركة، والبنات تدرسان في مدرسة رمسيس البريطانية بالتجمع، مشيرة إلى أن الأسرة كانت تعيش في سلام، وربما كان أفرادها «طيبين بزيادة»، قبل أن يقرر شخص يعرفهم استدراجهم وقتلهم بهذه الطريقة.

إجراءات صارمة ضد محاولات بيع المياه للمواطنين بأزيد من الأسعار المقررة.. فيديو

كشف وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل أزمة وتحديات مياه الشرب التي تواجه المحافظة، موضحًا أن الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين رفعت معدلات الاستهلاك، بالتزامن مع وجود عجز في بعض المناطق.

وأكد أن المحافظة تعمل على تنفيذ محطات تحلية جديدة، والاستعانة بسيارات مياه من المحافظات المجاورة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لبيع المياه للمواطنين بأسعار تتجاوز المحددة.

وقال وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"ظهر من 3 سنين تحدي المياه في البحر الأحمر، والتحدي الكبير عندنا إن محافظة البحر الأحمر بتعتمد على محطة الكريمات ومحطة قنا"

أحمد موسى: ارتفاع تكاليف السفر يجعل الشواطئ متنفسا مهما للأسر المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البحر يمثل بالنسبة إلى قطاع كبير من الأسر المصرية متنفسًا رئيسيًا خلال فصل الصيف، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السفر والرحلات والأنشطة الترفيهية.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ارتفاع تكاليف السفر يجعل إتاحة الشواطئ أمام المواطنين مسألة ذات أهمية اجتماعية كبيرة، مشددًا على ضرورة أن يجد المواطن المصري مساحة يستطيع من خلالها الاستمتاع بالشاطئ.

التعليم العالي: إجراءات قانونية ضد سماسرة الالتحاق بالجامعات الخاصة

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه هناك تحسن في نتائج شعبة العلمي رياضة عن مثيلتها العام الماضي.

وقال عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" الحد الأدنى لكلية الهندسة انخفض عن مثيله العام الماضي ".

وتابع عادل عبد الغفار :" في قطاع الرياضيات تم غلق مقاعد كليات الهندسة وباقي الكليات متاحة للقطاع في المرحلة الثانية من التنسيق ".

الذهب

هيوصل 7 آلاف | مستقبل أسعار الذهب الأيام المقبلة

كشف الدكتور ناجي فرج خبير صناعة الذهب والمجوهرات، عن أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات متتالية، متابعا أن الذهب ارتفع بـ 300 دولار للأوقية في أسبوع واحد فقط مما انعكس على السوق المحالي في مصر.

وتابع الدكتور ناجي فرج خبير صناعة الذهب والمجوهرات، في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن الذهب مخزن قيمة للتحوط في ظل الازمات العالمية، مستدركا أن سعر عيار 21 في الذهب يرتفع ويصل إلى 7 الأف خلال الايام القليلة المقبلة.