وفاة شقيق المطرب العراقي وليد الشامي

توفي شقيق المطرب العراقي وليد الشامي، اليوم، في خبر مفاجئ أثار حالة من الحزن بين محبي الفنان العراقي وجمهوره.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة شقيق وليد الشامي، وسط رسائل من التعازي والمواساة للفنان وأسرته، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.



ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل سبب الوفاة أو موعد ومكان تشييع الجثمان، على أن يتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة من جانب أسرة الفنان أو المصادر الرسمية.

ويعد وليد الشامي من أبرز المطربين والملحنين العراقيين، وقدم خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأعمال الغنائية التي حققت انتشارًا واسعًا في الوطن العربي، كما تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي.