السبب مجهول.. انفجارات في ناقلة نفط بمصفاة الزاوية بليبيا

أفاد مصدران لوكالة رويترز للأنباء بوقوع انفجارات في ناقلة وقود بمصفاة الزاوية في ليبيا.

وأوضحت وكالة رويترز أن لسبب الانفجار لا يزال مجهولا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأمس الأول السبت قالت شركة الزاوية لتكرير النفط في ليبيا، إن طائرة مسيرة اصطدمت بخزان للنفتا غير المعالجة في مصفاة الزاوية، صباح السبت، مما تسبب في تسرب تمكن العاملون من السيطرة عليه.

وأكدت شركة الزاوية الليبية عدم حدوث حرائق أو إصابات في الموقع.

وعبرت شركة الزاوية لتكرير النفط عن "استيائها الشديد من وجود مثل هذه المعدات الحربية في حرم المصفاة، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا وجسيمًا على سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة المحيطة".