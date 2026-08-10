رئيس جامعة مدينة السادات يكرّم أوائل كلية الطب البشري

كرّم الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، أوائل طلاب كلية الطب البشري بالمستوى الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، وبحضور الدكتورة تقوى جبر، عميد كلية الطب البشري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم الأكاديمي.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري اعتزازه بما حققه الطلاب من نتائج متميزة، مشيرًا إلى أن التفوق ثمرة للجد والاجتهاد والمثابرة، وأن الجامعة تضع دعم الطلاب المتفوقين وتوفير بيئة تعليمية محفزة في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بأن الإستثمار في الطلاب هو إستثمار في مستقبل الوطن.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس في تطوير العملية التعليمية ومواكبة المستجدات الحديثة في التعليم الطبي، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم الكلية وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب الطبي، بما يتوافق مع المعايير الأكاديمية والمهنية.

وأشار الدكتور ناصر عبد الباري إلى بدء الخطوات التنفيذية الخاصة بالمبنى الرئيسي للمدينة الطبية بالجامعة، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء منظومة طبية متكاملة تدعم التعليم والتدريب والخدمة الطبية، وتعزز قدرة الجامعة على تقديم نموذج متميز في الرعاية الصحية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة تقوى جبر، عميد كلية الطب البشري، عن سعادتها بتكريم الطلاب الأوائل، مؤكدة أن هذا التفوق يعكس ما يتمتع به طلاب الكلية من جدية وتميز، ويحفزهم على مواصلة التفوق خلال مراحل دراستهم المقبلة. وأشادت بدعم إدارة الجامعة للكلية وحرصها على توفير بيئة تعليمية متطورة، مؤكدة أن كلية الطب تواصل العمل على إعداد أطباء مؤهلين علميًا ومهنيًا وقادرين على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع.

وفي ختام التكريم، سلّم الدكتور ناصر عبد الباري شهادات التقدير للطلاب الأوائل، وسط أجواء من الفخر والسعادة بمشاركة أولياء الأمور، مؤكدًا تقديره لجهودهم ومتمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.