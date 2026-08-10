ضبط المتهمين بقتل مزارع في المنوفية بسبب خلافات الجيرة

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي المتهمين بقتل مزارع بقرية أبو نشابة التابعة لمركز السادات.

تلقي اللواء عبد الحليم سالم مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد نضال المغربي مأمور مركز السادات بمقتل مزارع بقرية أبو نشابة التابعة للمركز.

بالانتقال تبين مصرع “ محمود عبد الرازق” مزارع عقب التعدي عليه حتي الموت.

وبالفحص تبين قيام اثنين من المتهمين بالتعدي عليه بسبب خلافات بينهم وتم ضبط المتهمين واعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلي مستشفي شبين الكوم لعرضه علي الطب الشرعي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وسادت حالة من الحزن بين ابناء القرية حيث وصفوا المتوفي بالأخلاق الطيبة والسمعة الحسنة.