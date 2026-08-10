عبد الله السعيد يثير الجدل في الزمالك.. مستحقات متأخرة ورسالة غامضة وعقوبة منتظرة

يواصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الغياب عن معسكر إعداد الفريق المقام حاليا بالعاصمة الجديدة وذلك بعد استئناف المعسكر أمس السبت، عقب حصول اللاعبين على راحة يوم الجمعة استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأثار غياب عبد الله السعيد حالة من الجدل داخل أروقة نادي الزمالك خاصة في ظل ارتباط الأمر بوجود مستحقات مالية متأخرة للاعب بالتزامن مع عدم انتظامه في تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية.

مستحقات متأخرة وراء غياب عبد الله السعيد

ويأتي غياب عبد الله السعيد عن معسكر الزمالك في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب حيث يطالب بالحصول على نحو 8 ملايين جنيه، تمثل نسبة الـ40% المتبقية من قيمة عقده عن الموسم الماضي.

ويتمسك اللاعب بالحصول على مستحقاته المالية قبل الانتظام في تدريبات الفريق وهو ما أدى إلى غيابه عن المعسكر المقام حاليا بالعاصمة الجديدة.

تحركات من الزمالك لحل الأزمة

من جانبهم، فتح مسئولو نادي الزمالك خطوط اتصال مع عبد الله السعيد خلال الساعات الماضية، من أجل الاستفسار عن أسباب غيابه ومحاولة احتواء الأزمة والوصول إلى حل يضمن عودة اللاعب للانتظام في معسكر الفريق.

وتسعى إدارة النادي إلى إنهاء الملف في أسرع وقت، خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الجديد وحاجة الجهاز الفني إلى جميع عناصر الفريق خلال فترة الإعداد.

رسالة غامضة من عبد الله السعيد

وبالتزامن مع غيابه عن تدريبات الزمالك ومعسكر الإعداد، نشر عبد الله السعيد رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر اللاعب داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وأرفق الصورة برسالة قال فيها: «كل شيء يبدأ من العقل والجسم يتبعه»، دون أن يوضح ما إذا كانت الرسالة مرتبطة بشكل مباشر بأزمته الحالية مع نادي الزمالك.

وأثارت الرسالة حالة من التفاعل بين جماهير الزمالك خاصة أنها جاءت في توقيت يشهد توترا بشأن موقف اللاعب من الانتظام في تدريبات الفريق.

عقوبة مالية محتملة على عبد الله السعيد

وفي ظل استمرار غياب اللاعب عن معسكر الفريق أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن اللائحة الداخلية للفريق يتم تطبيقها على جميع اللاعبين دون استثناء.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يدرس توقيع عقوبات مالية على كل من تخلف عن الانضمام إلى معسكر الفريق في المواعيد المحددة، وهو ما قد ينطبق على عبد الله السعيد حال استمرار غيابه وعدم التوصل إلى حل للأزمة.

وتترقب إدارة الزمالك الساعات المقبلة لحسم موقف عبد الله السعيد سواء بعودة اللاعب إلى المعسكر وإنهاء أزمة المستحقات، أو اتخاذ إجراءات جديدة وفقًا للائحة الداخلية للفريق.