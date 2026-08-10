طارق السيد : الأهلي يحصل على توقيع محمود صلاح

كشف طارق السيد، لاعب نادي الزمالك السابق، عن اقتراب القلعة الحمراء من ضم لاعب جديد خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يحصل على توقيع محمود صلاح وجلسة مع مسؤلي المحلة لانهاء التفاصيل المالية”.

23 مشاركة تكشف بداية مبشرة

محمود صلاح مواليد 2007 شارك مع فريق غزل المحلة في الدوري خلال الموسم المنقضي وخاض 23 مباراة.

ولم تكن مشاركاته جميعها كبديل إذ بدأ 14 مباراة ضمن التشكيل الأساسي وهو رقم يعكس حصوله على ثقة الجهاز الفني رغم صغر سنه مقارنة بالعديد من عناصر المنافسة في البطولة.

وخلال هذه المشاركات تمكن اللاعب من تسجيل 4 أهداف إلى جانب صناعة 3 أهداف لزملائه.