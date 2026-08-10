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مصر والهند يبحثان توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في علوم وتكنولوجيا الفضاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر والهند يبحثان توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في علوم وتكنولوجيا الفضاء

الدكتور المهندس ماجد إسماعيل وسفير الهند بالقاهرة
الدكتور المهندس ماجد إسماعيل وسفير الهند بالقاهرة
نهلة الشربينى

استقبل الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2026، بمقر الوكالة، السفير الهندي لدى جمهورية مصر العربية،سوريش ك. ريدي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

مجالات الفضاء المختلفة


وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الفضاء المختلفة، مع التأكيد على أهمية توسيع آفاق الشراكة في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، وتبادل الخبرات وبناء القدرات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والابتكار في قطاع الفضاء لدى البلدين. 

وشهدت سابقًا استقبل الدكتور المهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، 2026، بمقر الوكالة، الدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، يرافقه الأستاذ الدكتور عمرو الطويل؛ لبحث آفاق التعاون المشترك بين  الجانبين، وذلك بحضور الدكور هيثم مدحت من قيادات الوكالة.

وتناول اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، إلى جانب بحث آليات تدريب طلاب الجامعة داخل وكالة الفضاء المصرية؛ بما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية، وإعداد كوادر مؤهلة لدعم قطاع الفضاء.

الدكتور المهندس ماجد إسماعيل وكالة الفضاء المصرية السفير الهندي مصر علوم وتكنولوجيا الفضاء

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