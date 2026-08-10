تشييع جثمان سفير فلسطين لدى مصر من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

تشُيع جثمان سفير فلسطين لدى مصر السفير دياب اللوح، اليوم /الاثنين/، حيث وافته المنية أمس بسبب مرض عضال، وذلك من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، حيث يوارى الراحل الثرى في مقابر الروبيكي قرب مدينة بدر شرقي القاهرة.. فيما من المقرر أن يقام العزاء مساء غد /الثلاثاء/ في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وشارك في صلاة الجنازة ومراسم التشييع ممثل وزارة الخارجية المصرية، وأعضاء سفارة فلسطين لدى مصر ومندوبيتها لدى جامعة الدول العربية، وأبناء الجالية الفلسطينية في مصر، وممثل الجامعة العربية، وعدد من السفراء العرب بالقاهرة، وممثلو السفارات الأجنبية.