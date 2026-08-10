تنسيق الجامعات 2026 .. مفاجأة في درجات القبول بالطب والصيدلة

مع بدء العد التنازلي لإعلان مؤشرات تنسيق الجامعات 2026، تبدو كليات القمة أمام سباق أكثر صعوبة هذا العام، بعدما كشفت نتيجة الثانوية العامة عن زيادة ملحوظة في أعداد الناجحين، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الطلاب أصحاب المجاميع المرتفعة، خاصة في شعبة علمي علوم، وهو ما يضع كليات الطب تحديدًا تحت ضغط كبير، وقد يدفع حدود القبول إلى مستويات أعلى من العام الماضي.

تنسيق الجامعات 2026.. ارتفاع المجاميع يضغط على تنسيق الطب

أكد الكاتب الصحفي عبدالرحمن عبادي، المتخصص في ملف التعليم العالي، أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام شهدت اختلافين رئيسيين عن العام الماضي والعامين السابقين، يتعلق الأول بزيادة أعداد الطلاب الناجحين، بينما يرتبط الثاني بارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة في شعبة علمي علوم.

التنسيق

وقال الكاتب الصحفي عبدالرحمن عبادي، المتخصص في ملف التعليم العالي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": "السنة دي نتيجة الثانوية العامة فيها حاجتين مختلفتين عن السنة اللي فاتت، الأولى إن إحنا عندنا عدد أكبر من الطلاب ناجحين، نجح منهم 50 ألف زيادة في الدور الأول، يعني أنا عندي أول حاجة 50 ألف أكثر من السنة اللي فاتت في الناجحين في الدور الأول، ده المؤشر الأول".

الطب في مرمى ارتفاع المجاميع.. توقعات جديدة لتنسيق الجامعات 2026

وتابع الكاتب الصحفي عبدالرحمن عبادي، المتخصص في ملف التعليم العالي، أن : "المؤشر الثاني، الطلاب في شعبة علمي علوم حاصلين على مجاميع كبيرة في الشريحة اللي فوق 93% فيما فوق، وهذه الشريحة فيما فوق بتديني دلالة مهمة تخص كليات الطب، وقد تكون هي الأكثر تأثرًا بالتكراري للمجاميع هذا العام".

وأوضح الكاتب الصحفي عبدالرحمن عبادي، المتخصص في ملف التعليم العالي، أن : "كليات الطب السنة اللي فاتت كانت واقفة عند 91.12%، 373.6 درجة من 410، السنة دي عدد الحاصلين على هذا الرقم عددهم 14 ألف طالب، السنة اللي فاتت كان نفس الرقم ده واقف عنده 10700 طالب فقط".

وأضاف الكاتب الصحفي عبدالرحمن عبادي، المتخصص في ملف التعليم العالي، أن : "العلاج الطبيعي غالبًا هيبقى في إطار قريب من السنة اللي فاتت، والصيدلة هتنزل درجة في حدود 89.4% أو 89.5%".







