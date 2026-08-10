زلزال كولومبيا يحصد الأرواح.. 47 قتيلا وعمليات البحث عن المحاصرين مستمرة

ارتفع عدد ضحايا الزلزال في كولومبيا إلى 47 شخصا، وأشارت وكالة “رويترز” للأنباء، إلى وجود "مزيد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض".

وشهدت كولومبيا اليوم الإثنين زلزالا مرعبا بلغت شدته 7.4 على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 20 شخصا، وتعطل 6 مطارات، وانهيار 20 منزلا، وتسبب في إصابات وأضرار جسيمة في إحدى المقاطعات على ساحل المحيط الهادئ، بالإضافة إلى مدينة بيريرا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، بأن قوة الزلزال، الذي وقع في تمام الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (1:30 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة)، بلغت شدته 7.4 ريختر، وأن عمقه وصل إلى 60 ميلًا.

وقال رئيس بلدية كالي، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة والواقعة غرب كولومبيا، إن ما لا يقل عن 20 مبنى قد انهارت جراء الزلزال.