رعب في شوارع كولومبيا.. زلزال قوته 7.4 ريختر يضرب البلاد

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.4 درجة غرب كولومبيا اليوم الاثنين، مما أدى إلى اهتزاز الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والإكوادور المجاورة ودفع الناس إلى إخلاء منازلهم ومبانيهم.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ونظيرتها الكولومبية بأن مركز الزلزال كان في سان خوسيه ديل بالمار، وهي بلدية في منطقة تشوكو، على بعد حوالي 400 كيلومتر غرب العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال ضرب على عمق 107 كيلومترات، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ونشرت "أسوشيتدبرس" و "رويترز" عدد من الصور للشعب الكولومبي في الشوارع ويظهر الذعر على الناس بسبب الزلزال القوي.

وقالت حاكمة تشوكو، نوبيا كوردوبا، على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في العاصمة الإقليمية "هناك إصابات وأضرار جسيمة في المباني"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا الزلزال عقب زلزالين متتاليين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر ضربا فنزويلا في أواخر يونيو.

وقد دمر هذان الزلزالان مئات المباني وأوديا بحياة أكثر من 5000 شخص.