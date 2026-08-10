رسميًا.. بلاكبيرن روفرز يعلن التعاقد مع سام مرسي لمدة عام

أعلن نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي رسميًا، اليوم، التعاقد مع المصري سام مرسي، لاعب وسط فريق بريستول سيتي السابق، لمدة موسم واحد.

وانضم سام مرسي إلى بلاكبيرن روفرز في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بريستول سيتي بنهاية الموسم الماضي.

ويعود اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيونشيب»، بعدما سبق له خوض تجربة مميزة مع إيبسويتش تاون، وقاد الفريق كقائد خلال رحلة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سام مرسي قد انضم إلى بريستول سيتي في يناير الماضي، وشارك معه في 20 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا.