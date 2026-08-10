قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد: رد فارق التذكرة للركاب بعد استبدال عربة قطار 989
بتوجيهات شيخ الأزهر.. 135 ألف دارس يخوضون اختبارات القرآن الكريم بالرواق الأزهري
بعد إحالة شركات المحمول للنيابة .. حسام الخشت يقترح منظومة جديدة
بدء العمل في السوق الحضاري الجديد بالصف بعد تسليم المحلات للباعة | صور
فرمان حاسم من الأهلي في صفقة محمد عبد المنعم | خاص
الجيش السوداني يستهدف رتلاً للدعم السريع بمسيّرات شمال دارفور
مصر والهند يبحثان توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في علوم وتكنولوجيا الفضاء
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ 11 محطة مياه و3 مشروعات للصرف بالوادي الجديد
البرلمان يتحرك ضد منتحلي الصفة الصحفية والكيانات الموازية لنقابة الصحفيين | تفاصيل
قتلت أطفالا أبرياء .. جندية إسرائيلية تكشف كواليس صادمة عن حرب غزة
بعد فيديو “إتلاف مدرسة بني سويف”|فصل الطلاب عام وإلزام ذويهم بإصلاح التلفيات وإحالة المدير للتحقيق
سـ.ـلاح ناري وتسجيلات.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بإنهاء حياة أسرة التجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. بلاكبيرن روفرز يعلن التعاقد مع سام مرسي لمدة عام

سام مرسي
سام مرسي
سارة عبد الله

أعلن نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي رسميًا، اليوم، التعاقد مع المصري سام مرسي، لاعب وسط فريق بريستول سيتي السابق، لمدة موسم واحد.

وانضم سام مرسي إلى بلاكبيرن روفرز في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بريستول سيتي بنهاية الموسم الماضي.

ويعود اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «التشامبيونشيب»، بعدما سبق له خوض تجربة مميزة مع إيبسويتش تاون، وقاد الفريق كقائد خلال رحلة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وكان سام مرسي قد انضم إلى بريستول سيتي في يناير الماضي، وشارك معه في 20 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

بلاكبيرن روفرز سام مرسي بريستول سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة المرحلة الاولي 2026

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2026

ضحيتي جريمة التجمع

فقدتا حياتهما بشكل مأساوي.. مدرسة ضحيتي جريمة التجمع تنعى "هيلين وليليان"

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

تنسيق الجامعات

قبل اعلان النتيجة.. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الأولى 2026| 92.89 % للطب

رسالة غامضة ومقتل أسرة بأكملها.. القصة الكاملة وراء جريمة التجمع الخامس

رسالة غامضة ومقتل أسرة بأكملها.. القصة الكاملة وراء جريمة التجمع الخامس

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز يحذر من أخطر ما يفسد الإيمان: كفيلة بإدخال صاحبها النار

د أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

مصروفات المعاهد الأزهرية 2026-2027.. أسعار العادي والنموذجي واللغات

فعاليات برنامج المساجد المحورية

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ ٣٥٨٨ مسجدًا

بالصور

ليه بتشتهي أكلات معينة قبل الدورة؟ أسباب الرغبة الشديدة

ليه بنشتهي أكلات معينة قبل الدورة؟
ليه بنشتهي أكلات معينة قبل الدورة؟
ليه بنشتهي أكلات معينة قبل الدورة؟

من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع

من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع
من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع
من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع

بعد انتهاء تصويره.. تعرف على تفاصيل مسلسل الأمير وميزانيته

مسلسل الأمير
مسلسل الأمير
مسلسل الأمير

فيديو متداول.. سيدة تحطم سيارة زوجها في السويس بسبب زواجه من أخرى

حطمت سيارة زوجها
حطمت سيارة زوجها
حطمت سيارة زوجها

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

لجين خليفة تعيد سيناريو دينا الشربيني

لجين خليفة تعيد سيناريو دينا الشربيني مع عمرو دياب.. ما القصة؟

تحذير عاجل من حلاوة المولد

تحذير عاجل من حمص حلاوة المولد .. مادة خطيرة تختبئ داخلها وتصيب المعدة والكلى

فيلم The Odyssey

فيلم «The Odyssey» يتجاوز المليار دولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد