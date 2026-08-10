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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف أهم شروط نجاح معسكر الإعداد قبل انطلاق الدوري

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن أهمية معسكر الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكدًا أن مكان إقامة المعسكر سواء داخل مصر أو خارجها ليس هو العامل الأهم.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "مش مهم المعسكر يكون جوه مصر او برة مصر الأهم هو المعسكر نفسه الإلتزام ثم الكشف الطبي الكامل في البداية ورفع المستوي البدني و الوصول للوزن السليم لكل لاعب  والمباريات الودية التي تتناسب مع مستويات الدوري المصري وطريقة اللعب امام هذه الفرق  والوصول لفورمة مناسبة لبداية الدوري".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية ضمن المعسكر التدريبي المقام حالياً، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2026.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك خلال هذه الفترة إلى تجهيز جميع اللاعبين فنياً وبدنياً، والوقوف على المستوى الفني للعناصر الشابة والصفقات الجديدة، من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبل بداية الموسم.

خالد الغندور معسكر الإعداد الزمالك

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