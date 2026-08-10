اقتحام منزل كيم كارداشيان في كاليفورنيا بغرض السرقة

كشفت وسائل إعلام عالمية، عن اقتحام منزل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في محاولة لسرقتها.

وأفادت التقارير الإعلامية، أن منزل كيم كارداشيان، في هيدن هيلز بولاية كاليفورنيا، تعرض للسرقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقامت الشرطة بالقبض على منفذ واقعة الاقتحام.

وأوضحت التقارير، أن الواقعة بدأت من بلاغ حارس منزل كيم كارداشيان، للشرطة الأمريكية بوجود واقعة اقتحام، وأن «كاردشيان» لم تكن موجودة في المنزل ولا أطفالها، إذ يخضع المنزل لأعمال الترميم.

وأوضحت التقارير، أن منفذ واقعة اقتحام منزل كيم كارداشيان، يبلغ من العمر 27 عاما، وتسلل إلى العقار من الباب الجانبي وكان يحمل أغراضًا من سيارة في منزل «كيم» وهو خارج من المنزل.

كيم كارداشيان

من جهة أخرى، كشفت كيم كارداشيان -قبل أشهر قليلة- عن خضوعها لعلاج بالخلايا الجذعية للتخلص من آلام شديدة استمرت لعامين كاملين، نتيجة حادث أثناء رفع الأثقال، وأوضحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة جاءت بعد أن فشلت جميع العلاجات التي جربتها في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما نشره مواقع أجنبية.

أشارت كيم إلى أن إصابتها كانت بسبب حركة خاطئة أثناء ممارسة رفع الأثقال، ما أدى إلى تمزق في الكتف تسبّب في ألم مُنهك، وبعد رحلة طويلة من البحث عن العلاج، قررت السفر إلى المكسيك للحصول على جلسة علاج باهظة الثمن بالخلايا الجذعية، مؤكدة أن النتائج كانت فورية، حيث استعادت كامل نطاق الحركة وعاد كتفها إلى طبيعته.