المباني تتراقص والرعب يسيطر .. زلزال كولومبيا ينشر الذعر في الشوارع | شاهد

شهدت كولومبيا يوم الاثنين زلزال مرعب بلغت شدته 7.4 على مقياس ريختر أسفر عن مقتل 20 شخصا وتعطل 6 مطارات وانهيار 20 منزلا، حيث تسبب زلزال ضرب كولومبيا يوم الاثنين في إصابات وأضرار جسيمة في إحدى مقاطعات كولومبيا على ساحل المحيط الهادئ، بالإضافة إلى مدينة بيريرا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية أن قوة الزلزال، الذي وقع في تمام الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (1:30 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة)، بلغت 7.4 درجة، وأن عمقه وصل إلى 60 ميلًا.

Powerful 7.4-magnitude earthquake hits Manizales, Colombia 🇨🇴 (10.08.2026)pic.twitter.com/pmcAFyWQbp — Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026

وقال رئيس بلدية كالي، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة والواقعة غرب كولومبيا، إن ما لا يقل عن 20 مبنى قد انهارت جراء الزلزال.

وقد شعر به سكان الإكوادور وحتى بنما شمالاً، مما أدى إلى عمليات إخلاء المباني في بوجوتا، عاصمة كولومبيا.