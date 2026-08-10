كيف تحمي نفسك من المسئولية القانونية تجاه الخطوط المسجلة باسمك.. محامية توضح

حذرت المحامية دينا عدلي حسين من مخاطر استخدام شرائح المحمول المسجلة بأسماء المواطنين من جانب أشخاص آخرين، مؤكدة أن امتلاك الخط لا يعني وحده المسؤولية القانونية، ولكن ارتباط استخدامه بأي جريمة قد يضع صاحبه تحت طائلة المساءلة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحكم على أي شخص في قضية مرتبطة بخط هاتف لا يكون بسبب ملكية الخط فقط، وإنما يجب أن يكون هناك ارتباط بين استخدام الخط والواقعة محل الاتهام.

وأضافت: "ممكن حد يطلب مني مكالمة دقيقة في الشارع وممكن المكالمة دي تكون جريمة وأنت مش عارف وفارض حسن النية واديته التليفون يتكلم منه، ممكن حد قريبك جاي من السفر إديته خط من خطوطك ومش عارف ممكن يعمل إيه بالخط ده وممكن تروح في داهية بسبب حسن النية".

وأوضحت: "بطلب من الشركة بيان بخطوطي، أنا مبطلبش بيان بخطوط حد تاني، أنا عايزة أعرف الخطوط اللي متسجلة، وأنا بقولك اديني بيان بالخطوط بتاعتي عشان أدفع فواتير، عشان أتنازل عنها، عشان أشيلها، عشان أحولها لحد، الشركة مش هترضى تديك".

وتابعت: " شركة المحمول هتقولك هات تصريح محكمة، مش هترضى تديك، تقولك آه ده خطك ادفع اشتراكه، إنما تديك ورقة ببيان بخطوطك مش هتديك".