استمارة عدم حيازة.. تنظيم الاتصالات يكشف إجراء مهم لحل أزمة الخطوط الزائدة

علق محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في أزمة تسجيل خطوط الاتصالات.



وقال محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة"، :" منذ اليوم الأول لظهور هذه الأزمة تلقينا شكاوى من المواطنين بسبب أزمة تسجيل الخطوط ".

وتابع محمد إبراهيم :" تم تحويل بعض الشكاوى إلى النيابة العامة واعلنا عن بعض الإجراءات التنظيمية والإدارية لضبط المشهد ووجدنا شكاوى كثيرة من خطوط الشركات وأوقفنا بيع هذا النوع من الخطوط وسيتم تحديث البيانات فيها وليس كل الخطوط سيتم تحديث بياناتها".

واكمل محمد إبراهيم :" خلال شهر سوف يتم بيع أي خط ببصمة الوجه لإنهاء أي أزمة مستقبلية بما يسهم في ضبط قواعد البيانات ".

وتابع محمد إبراهيم :" أي مواطن يجد رقمه مسجل على أكثر من خط لا تخصه يتوجه إلى فروع شركات المحمول للتوقيع على استمارة عدم الحيازة وإنكار الحيازة ويحصل المواطن على صورة من الاستمارة".

ولفت محمد إبراهيم :" لدينا ارقام تواصل لتلقي الشكاوى من المواطنين وتلقينا 4000 شكوى خاصة بهذا الملف ونتخذ الإجراءات".

وتابع محمد إبراهيم :" من حق أي مواطن أن يقاضي أي شركة محمول للحصول على حقه في ملف أزمة تسجيل الخطوط ".

