تنظيم الاتصالات: من حق أي مواطن مقاضاة شركة المحمول

علق محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في أزمة تسجيل خطوط الاتصالات.



وقال محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة " الحياة"، :" خلال شهر سوف يتم بيع أي خط ببصمة الوجه لإنهاء أي أزمة مستقبلية بما يسهم في ضبط قواعد البيانات ".

وتابع محمد إبراهيم :" أي مواطن يجد رقمه مسجل على أكثر من خط لا تخصه يتوجه إلى فروع شركات المحمول للتوقيع على استمارة عدم الحيازة وإنكار الحيازة ويحصل المواطن على صورة من الاستمارة".

وتابع محمد إبراهيم :" من حق أي مواطن أن يقاضي أي شركة محمول للحصول على حقه في ملف أزمة تسجيل الخطوط ".

