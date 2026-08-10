بعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى | تحذير عاجل من التعليم العالي للطلاب

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل جديدة بشأن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات 2026 لطلاب الثانوية العامة.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، إن نحذر من التعامل مع أشخاص تطلب مبالغ مالية لدخول جامعات خاصة أو أهلية.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2026

وتابع الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جاءت نتيجة نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2026 المرحلة الأولي علمي علوم ورياضة كما يلي:

الطب البشري: 301 درجة، بنسبة 94.06%.

طب الأسنان: 298.5 درجة، بنسبة 93.28%.

العلاج الطبيعي: 295.5 درجة، بنسبة 92.34%.

الصيدلة: 294.5 درجة، بنسبة 92.05%.

كلية الهندسة أماكن شاغرة للمرحلة الثانية

التنسيق

وأعلنت وزارة التعليم العالى، تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية علوم 292 درجة بنسبة مئوية 91.25% بإجمالى عدد طلاب 23154 طالبا، وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية رياضيات 275.5 درجة بنسبة مئوية 86.09% بإجمالى عدد طلاب 16046 طالبا، وسجل الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 229 درجة بنسبة مئوية 71.56% بإجمالى عدد طلاب 55567 طالبا. وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2026 للنظام الحديث 94 ألفا و767 طالبا وطالبة.

