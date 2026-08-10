بصمة الوجه خلال شهر.. «تنظيم الاتصالات» يكشف موعد تطبيق المنظومة الجديدة

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطبيق منظومة التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه «البيومتري» سيتم خلال مدة أقصاها شهر، موضحًا أن الجهاز يعمل حاليًا على مرحلة التجارب تمهيدًا لتفعيل المنظومة الجديدة.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المنظومة الجديدة ستعتمد على مطابقة وجه المواطن بطريقة فنية دون تدخل بشري، بما يمنع التلاعب عند تسجيل خطوط المحمول.

وأوضح أن بيانات التحقق باستخدام بصمة الوجه لن تكون متاحة لشركات المحمول، مؤكدًا أن الهدف هو حماية بيانات المواطنين ومنع تسجيل الشرائح بأسمائهم دون علمهم.