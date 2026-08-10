مجسم لـ«العميد» في الساحل الشمالي للاحتفال بعيد ميلاده بعد إنجاز المونديال

شهدت أجواء الساحل الشمالي استعدادات خاصة للاحتفال بعيد ميلاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، من خلال تنفيذ مجسم للـ«عميد» تقديرًا لمسيرته الكروية والإنجاز الذي حققه مع الفراعنة خلال منافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

مجسم لـ«العميد» في الساحل الشمالي يخطف الأنظار

وجاءت فكرة المجسم بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاد حسام حسن، في لفتة تعكس التقدير لما قدمه المدير الفني مع المنتخب الوطني، خاصة بعد قيادة الفراعنة لتحقيق إنجاز تاريخي في مشوارهم بالمونديال.

ونجح منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، في تحقيق نتائج مميزة خلال دور المجموعات، بعدما استهل مشواره بالفوز على منتخب نيوزيلندا، قبل أن يتعادل مع إسبانيا وإيران، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

واستكمل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على منتخب أستراليا في دور الـ16، ليواصل الفراعنة تقدمهم في الأدوار الإقصائية ويحققوا إنجازًا لافتًا خلال المشاركة في المونديال.

الأرجنتين تنهي مغامرة مصر في كأس العالم

وتوقفت رحلة منتخب مصر في دور الثمانية، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين، لتنتهي مسيرة الفراعنة في البطولة بعد مشوار شهد نتائج قوية ونجاحات متتالية، تحت قيادة حسام حسن.

وتأتي الاحتفالية في الساحل الشمالي لتسلط الضوء على الإنجاز الذي حققه «العميد» مع المنتخب، خاصة أن حسام حسن يحظى بشعبية كبيرة لدى الجماهير المصرية، باعتباره أحد أبرز رموز الكرة المصرية على مدار تاريخها، سواء كلاعب أو مدرب.

ويستعد محبو حسام حسن للاحتفال بعيد ميلاده بطريقة خاصة، وسط أجواء من التقدير للمدير الفني للمنتخب الوطني، بعد الظهور اللافت للفراعنة في بطولة كأس العالم وتحقيقهم أفضلية واضحة خلال مشوارهم في البطولة قبل الخروج من الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية.