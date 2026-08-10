أحمد موسى: بعض القرى السياحية تمنع المواطنين من نزول البحر.. وأشكر الرئيس السيسي على قرارات اليوم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك بعض القرى السياحية التي تمنع المواطنين من نزول البحر، رغم أن الشواطئ تمثل متنفسًا أساسيًا للأسر المصرية خلال فصل الصيف.

وقال أحمد موسى إن الشواطئ ليست حكرًا على أحد، مشددًا على ضرورة حماية حق المواطنين في الاستمتاع بالشواطئ، وعدم السماح بأي ممارسات تؤدي إلى حرمان الأسر المصرية من هذا الحق.

وأضاف أن بعض القرى السياحية أصبحت تفرض قيودًا على دخول المواطنين إلى الشواطئ، وهو أمر يحتاج إلى مواجهة وتنظيم واضح يضمن حقوق الجميع.

ووجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرارات اليوم، مؤكدًا أنها تستهدف حماية حقوق المصريين في نزول الشواطئ، والتصدي لأي محاولات للسيطرة عليها أو منع المواطنين من الاستفادة منها.

وشدد موسى على أن الدولة مطالبة بالحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ، خاصة أن البحر يمثل بالنسبة للكثير من الأسر المصرية المتنفس الوحيد خلال فصل الصيف، في ظل ارتفاع تكاليف المصايف والأنشطة الترفيهية.