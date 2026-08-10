التعليم العالي: إجراءات قانونية ضد سماسرة الالتحاق بالجامعات الخاصة

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه هناك تحسن في نتائج شعبة العلمي رياضة عن مثيلتها العام الماضي.



وقال عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" الحد الأدنى لكلية الهندسة انخفض عن مثيله العام الماضي ".

وتابع عادل عبد الغفار :" في قطاع الرياضيات تم غلق مقاعد كليات الهندسة وباقي الكليات متاحة للقطاع في المرحلة الثانية من التنسيق ".



واكمل عادل عبد الغفار :" قطاع علمي علوم وقطاع الأدبي بهما مقاعد متاحة في الكثير من الكليات في تنسيق المرحلة الثانية ".

ولفت عادل عبد الغفار :" المرحلة الثانية من التنسيق تبدأ يوم الأربعاء المقبل"، مضيفا:" نحذر من بعض السماسرة الذين يوهمون الطلاب بالالتحاق بالجامعات الخاصة والدولية بمقابل مادي ".

وتابع عادل عبد الغفار :" جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سماسرة إيهام الطلاب بالالتحاق بالجامعات الخاصة كما نحذر الطلاب من الكيانات الوهمية التي تمنح الطلاب شهادات وهمية ".

واكمل عادل عبد الغفار :" هناك قائمة رسمية بالكيانات التعليمية المعتمدة ونحذر من الكيانات الوهمية ".

