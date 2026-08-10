"تعليم دمياط" يرسخ سياسة الباب المفتوح ويستقبل شكاوى أولياء الأمور

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​تواصل مديرية التربية والتعليم بدمياط، استقبال شكاوى وطلبات أولياء الأمور والمواطنين لليوم الثاني على التوالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتفعيل سياسة "الباب المفتوح" وتعميق التواصل المباشر مع الشارع الدمياطي.

​وأكد ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية حرصت على تنظيم هذه اللقاءات الدورية للوقوف ميدانياً على أي عقبات أو مشكلات قد تواجه سير العملية التعليمية داخل المدارس، مع توجيه الجهات المختصة بالعمل على حلها بشكل فوري وحاسم.

​وأوضح "عماره" أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بضرورة التواجد الميداني والتفاعل السريع مع متطلبات المواطنين، بما يكفل تحقيق أعلى درجات الشفافية واستقرار المنظومة التعليمية بالمحافظة.

​جاء ذلك خلال لقاء موسع شهدته أروقة المديرية بحضور قيادات التعليم ومديري الإدارات والمراحل التعليمية المختلفة؛ حيث تم استعراض مطالب أولياء الأمور والاستماع إلى ملاحظاتهم، وسط توجيهات مباشرة بسرعة فحص كل حالة والتنسيق بين الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب.