«الوعي السكاني.. ركيزة أساسية لتنمية الأسرة والمجتمع».. ندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط

نظّم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، ندوة تثقيفية بعنوان «الوعي السكاني.. ركيزة أساسية لتنمية الأسرة والمجتمع»، وذلك بوحدة طب الأسرة بميت الخولي عبدالله، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا.

عقدت الندوة برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وفي إطار جهود الهيئة في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت الندوة القضية السكانية باعتبارها أحد أبرز محاور التنمية، مع التركيز على أهمية رفع الوعي بمفاهيم تنظيم الأسرة، وتحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات، ودور الوعي الصحي والاجتماعي في دعم استقرار الأسرة والارتقاء بجودة الحياة، بما يسهم في إعداد أجيال أكثر صحة ووعيًا وقدرة على تحمل المسؤولية.

وأوضح محمود النجار، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا، أن الوعي الصحي والسكاني يمثلان ركيزة رئيسية لبناء مجتمع أكثر صحة واستقرارًا، مؤكدًا أن نشر الثقافة الصحية وتصحيح المفاهيم وترسيخ السلوكيات الإيجابية يسهم في الوقاية من المشكلات الصحية والمجتمعية، وتحسين جودة الحياة، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن تنمية الأسرة تبدأ بالوعي، موضحًا أن تنظيم الأسرة لا يقتصر على تنظيم الإنجاب فحسب، وإنما يمثل مفهومًا متكاملًا يقوم على التخطيط الواعي للحياة الأسرية، ومراعاة الإمكانات والاحتياجات، والاهتمام بصحة الأم والطفل، بما يعزز استقرار الأسرة وقدرتها على رعاية أبنائها وتنشئتهم تنشئة سليمة.

وأشار إلى أن مواجهة التحديات السكانية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة وتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر الوعي بالقضية السكانية، باعتبار الإنسان محور التنمية وغايتها، والأسرة نواتها الأساسية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود التوعوية وتكثيف التعاون بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة سكانية واعية، وتعزيز استقرار الأسرة، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم مسيرة التنمية .