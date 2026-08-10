رد فعل غير متوقع من جيرارد بشان تجربة محمد صلاح الجديدة مع طرابزون

أشاد الإنجليزي ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول، بالنجم المصري محمد صلاح بعد انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدا أن اللاعب يمتلك عقلية تنافسية قوية وشخصية تساعده على تحقيق النجاح مع فريقه الجديد.

وأكد جيرارد أن جماهير طرابزون سبور أظهرت حبًا كبيرًا لمحمد صلاح منذ لحظة وصوله، مشيرًا إلى أن التعاقد مع أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز يمثل إضافة استثنائية للنادي التركي.

وقال جيرارد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية: «إذا حقق صلاح إنجازًا مع طرابزون سبور؛ فسيكون شيئًا استثنائيًا، أعرف قدراته جيدًا ولا أشك فيها».

وأضاف أسطورة ليفربول: «هو محارب داخل الملعب ودائمًا يلعب من أجل الفوز، وطرابزون سيستفيد كثيرًا من وجوده هذا الموسم».

وأشار جيرارد إلى أن شخصية صلاح ورغبته المستمرة في الانتصار ستكون من أهم العوامل التي تساعد طرابزون سبور خلال الموسم الجديد، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها اللاعب بين جماهير النادي.

وتابع: «شاهدته يلعب مع ليفربول مرات عديدة ويسجل أهدافًا رائعة، إنه يبذل كل ما لديه لأنه مقاتل ويريد دائمًا أن يفوز فريقه».

واختتم جيرارد حديثه بالتأكيد على أن جماهير طرابزون سبور ستستمتع كثيرًا بوجود محمد صلاح، متوقعًا أن يترك النجم المصري بصمة قوية خلال تجربته الجديدة في الدوري التركي.

وانضم محمد صلاح إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري التركي، بعد سنوات حافلة بالإنجازات مع ليفربول.