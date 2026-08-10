قائد الجيش اللبنانى يتفقد وحدات عسكرية في البقاع ويشدد على دور المؤسسة في حماية الوطن

تفقد قائد الجيش اللبنانى العماد رودولف هيكل لواء المشاة الثالث في جنين - البقاع الغربي، وفوج الحدود البرية الثالث في عيتا الفخار - راشيا، حيث اطلع على الوضع العملاني والمهمات المنفذة في قطاع المسؤولية.

وخلال لقائه الضباط والعسكريين، أعرب هيكل عن تقديره لجهودهم، وقال: «إن المهمات الصعبة التي تنفذونها لا تقاس بالمقابل المادي، بل بما تحققه من أمان واستقرار في مختلف المناطق».

وشدد على أن «هدف المؤسسة هو خدمة الوطن والحفاظ على وحدته، بعيدا من أي اعتبارات أخرى»، متطرقا إلى «ما قدمته المؤسسة من شهداء نتيجة الاعتداءات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف: «أنتم الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية لأن صمود الوطن يعتمد على نجاحكم وثقة اللبنانيين بكم».

وعزّى قائد الجيش ذوي العسكريين الشهداء، لافتا إلى أن «دماءهم تزيد المؤسسة قوة وإصرارا وثباتا».

ع ف ت/رأش