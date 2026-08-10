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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يقترب من ضم أيوب بوعدي مقابل 85 مليون إسترليني لتخفيف أثر رحيل رودري

مانشستر سيتي يقترب من ضم أيوب بوعدي مقابل 85 مليون إسترليني لتخفيف أثر رحيل رودري
مانشستر سيتي يقترب من ضم أيوب بوعدي مقابل 85 مليون إسترليني لتخفيف أثر رحيل رودري
أ ش أ

يقترب نادي مانشستر سيتي من التعاقد مع أيوب بوعدي من ليل الفرنسي، حيث يُمهد وصول لاعب الوسط المتوقع الطريق أمام رودري للانضمام إلى برشلونة الإسباني.

وقد اتفق اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا على الشروط الشخصية مع السيتي، لكن النادي لا يزال يُنهي الصفقة مع ليل الذي يُقدر قيمة بوعدي بـ 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني).

ويرغب مدرب السيتي الجديد، إنزو ماريسكا، في دمج اللاعب المغربي الدولي في تشكيلة الفريق الأول فورًا.

ويواجه السيتي آرسنال في مباراة الدرع الخيرية، يوم الأحد المقبل، ويستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بورنموث في 23 أغسطس.

ويُبدي برشلونة ثقة كبيرة في ضم رودري من السيتي، لكن سيتعين عليه تقديم عرض مُحسّن بعد رفض عرضه الأولي البالغ 45 مليون يورو الأسبوع الماضي.

وسيُموّل بيع فيران توريس، الذي يحظى باهتمام باريس سان جيرمان، صفقة رودري.

ويبدو أن مانشستر سيتي قد استسلم تقريبًا لبيع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي يتبقى له عام واحد في عقده.

في حال إتمام صفقة بوعدي، سينضم إلى إليوت أندرسون، الذي انضم الشهر الماضي من نوتنجهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، في خط وسط جديد افتقد خبرة برناردو سيلفا.

نادي مانشستر سيتي التعاقد مع أيوب بوعدي من ليل الفرنسي لاعب الوسط انضمام إلى برشلونة الإسباني

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