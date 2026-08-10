كاف يعلن التصميم الجديد لكأس بطولة إفريقيا لكرة الصالات 2026

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن التصميم الجديد لكأس بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات 2026.

وتستضيف المغرب منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات 2026 خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

وأعلن "كاف" اليوم الإثنين، عن الهوية البصرية الجديدة وكأس البطولة القارية لكرة الصالات، مما يمثل علامة فارقة مهمة في تطور مسابقة كرة الصالات الرئيسية في القارة.

ويأتي كشف النقاب عن كأس البطولة، قبل إجراء مراسم القرعة مساء اليوم الإثنين، في العاصمة المغربية الرباط.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" - عبر موقعه الرسمي - إن تصميم الهوية الجديدة للكأس يعكس نمو وطموح كرة الصالات الإفريقية، موضحا أن التصميم مستوحى من الخطوط السائلة والحركة الديناميكية وكثافة اللعبة، كما تحتفل الهوية البصرية بالسرعة والمهارة والإبداع والعاطفة التي تميز كرة الصالات في جميع أنحاء القارة.

ويشارك في البطولة الإفريقية ثمانية منتخبات هي "مصر والمغرب والجزائر وليبيا وأنجولا وموزمبيق وتنزانيا وزامبيا".

ت م ر/رأش