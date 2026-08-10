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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"​انطلاق مسابقة "سفراء التلاوة" بدمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
زينب الزغبي

أعلن مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة المحاسب عبد المنعم قتيلو، وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس أشرف فتحي محمود، وبالتعاون مع الشيخ على الهاشمى مدير مديرية أوقاف دمياط، عن بدء فتح باب التقديم والإشتراك في "مسابقة سفراء التلاوة".

​تأتي هذه المسابقة لإتاحة الفرصة لأصحاب أصوات التلاوة المتميزة والترتيل والتجويد من أبناء المحافظة، للتنافس وإكتشاف الأصوات الحسنة وإبراز الموهوبين في علوم القرآن.

​أعلنت اللجنة المنظمة أن باب التقديم متاح رسميًا خلال الفترة ​من8 ​وحتى18 أغسطس الجارى. 

​حددت الجهات التنفيذية والمنظمة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، لضمان تكافؤ الفرص وإكتشاف دماء جديدة، وهي كالتالي، ​أن يكون المتقدم من أبناء محافظة دمياط، أو المقيمين بها، أو الدارسين بها ،​إجادة تامة لأحكام التجويد،​الإشتراك في فرع واحد فقط (إما تجويد أو ترتيل)،​ألا يكون المتقدم من القراء أو المبتهلين المعتمدين بالإذاعة،​ألا يكون من قراء السور المعتمدين بوزارة الأوقاف،​ألا يكون المتقدم قد وصل إلى نهائيات الموسم الأول في مسابقة "دولة التلاوة".

​خصصت إدارة المسابقة جوائز مالية قيمة تُوزع على المستويات الأربعة الأولى، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للمشاركين.

دمياط محافظ دمياط دمياط الجديده دولة التلاوة

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